घर आ रही है आपकी क्रश, तो ब्राजीलियन कॉफी बनाकर करें सर्व, झट से हो जाएगी इम्प्रेस

क्रश को इंप्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ता है. एक कप ब्राजीलियन कॉफी न सिर्फ उसे स्पेशल फील कराएगी बल्कि आपकी मेहमाननवाजी का भी शानदार सबूत होगी.
Brazilian Coffee Recipe: किसी खास इंसान को इम्प्रेस करने के लिए महंगे गिफ्ट या बड़े जतन करने की जरूरत नहीं होती. कई बार छोटी सा एफर्ट भी बड़ा असर छोड़ जाती है. अगर आपकी क्रश पहली बार आपके घर आने वाली है, तो माहौल को खास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक अलग और स्पेशल ड्रिंक सर्व करना. इस मौके पर ब्राजीलियन कॉफी से बेहतर कुछ नहीं. इसका टेस्ट रिच, टेक्सचर स्मूद और प्रेजेंटेशन क्लासी होता है, जो आपके हॉस्पिटैलिटी स्किल्स को भी हाईलाइट करेगा. आइए जानते हैं ब्राजीलियन कॉफी बनाने का तरीका और क्यों ये आपकी क्रश को इंप्रेस करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.
क्यों तैयार करें ब्राजीलियन कॉफी?
1. इसका फ्लेवर रिच और थोड़ा डार्क होता है, जो काफी यूनिक लगता है.
2. इसमें कोको और कॉफी का बैलेंस इसे बाकी ड्रिंक्स से अलग बनाता है.
3. खास मौके पर यह क्लासी और इम्प्रेशन क्रिएट करने वाली रेसिपी है.
ब्राजीलियन कॉफी बनाने की सामग्री
-1 कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी
-1 चम्मच कोको पाउडर
-2 चम्मच चीनी (स्वाद अनुसार)
-आधा कप दूध
-चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर
-1 स्कूप वनीला आइसक्रीम या व्हिप्ड क्रीम (गार्निश के लिए)
- थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चॉकलेट
बनाने का तरीका
-सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी तैयार करें.
-इसमें कोको पाउडर और चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करें.
-अब इसमें गर्म दूध मिलाएं और स्मूद टेक्सचर तक हिलाएं.
-ऊपर से दालचीनी पाउडर छिड़कें.
-सर्विंग कप में कॉफी डालकर ऊपर से व्हिप्ड क्रीम या वनीला आइसक्रीम डालें.
-आखिर में चॉकलेट ग्रेट करके गार्निश करें.
प्रेजेंटेशन टिप्स
-कॉफी को ट्रांस्पेरेंट ग्लास मग में सर्व करें ताकि लेयर्स नजर आएं.
-ऊपर से दालचीनी स्टिक लगाकर स्टाइलिश लुक दें.
-चाहें तो छोटे-छोटे कुकीज या ब्राउनी पीस साथ में प्लेट करें.
इंप्रेशन कैसे पड़ेगा?
जब आपकी क्रश आपके घर आएगी और आप उसे इतनी स्पेशल ड्रिंक ऑफर करेंगे, तो उसे ये महसूस होगा कि आपने उसके लिए स्पेशल एफर्ट किया है. ब्राजीलियन कॉफी का स्मूद टेक्सचर और यूनिक फ्लेवर उसे इंप्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा. ये एक ऐसा जेस्चर है जो आपको रोमांटिक और क्रिएटिव दोनों फॉर्म्स में दिखाएगा.