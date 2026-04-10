टेस्ट और सेहत के लिए बेस्ट हैं चुकंदर से बनी ये 5 हेल्दी डिशेज, शरीर में आयरन की कमी भी होगी दूर

Beetroot Dishes Recipe: चुकंदर हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, फोलेट, विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं. इसमें और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बढ़ती भूख को कम करने के लिए जरूरी है. जिन भी लोगों को आयरन की कमी होती है. ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है. इसमें आयरन, फोलेट, विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के साथ-साथ आपको कई तरह से फायदे देता है. जिन भी लोगों को चुकंदर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है उन लोगों के लिए ये बेस्ट हैं.



अगर आप घर पर कुछ टेस्टी और हेल्दी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर से बनी कुछ टेस्टी और हेल्दी डिशेज को बनाकर खाना सकते हैं. ये डिशेज न सिर्फ आपके खाने का स्वाद को बढ़ाने बल्कि आपके टेस्ट में भी सुधार करती हैं. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी डिशेज को आप बनाकर खा सकते हैं.



चुकंदर से बनी ये 5 हेल्दी डिशेज



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1. चुकंदर पराठा



अगर आप नाश्ते में कुछ टेस्टी और हेल्दी सी डिश को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर पराठा को बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको एक बार खाने के बाद बार-बार आपका मन खाने का करेगा.



2. चुकंदर सूप

अगर आप नाश्ते में कुछ टेस्टी और हेल्दी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर सूप को बनाकर पी सकते हैं. ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है और आप इसको कभी भी बनाकर पी सकते हैं. ये आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है और साथ में खून को भी बढ़ाता है.



3. चुकंदर टिक्की

चुकंदर टिक्की को भी आप घर पर बनाकर खाना चाहते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इस डिश को बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है.



4. चुकंदर हलवा

नाश्ते में अगर आपको कुछ अलग सा खाने का मन है, तो आप चुकंदर हलवा को घर पर बना सकते हैं. ये बनाने में काफी ज्यादा आसान होता है और इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. इसको बच्चों को खाना काफी ज्यादा पसंद होगा.



5. चुकंदर बेसन चिल्ला

घर पर आप नाश्ते में फटाफट से टेस्टी चुकंदर बेसन चिल्ला को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और ये आपके लिए काफी ज्याजा हेल्दी होता है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)