100 साल तक जीने वाले लोग रोज सुबह पीते हैं ये सूप, डैन ब्यूटनर ने किया खुलासा

वर्ल्ड पॉपुलर longevity researcher (दीर्घायु शोधकर्ता) डैन ब्यूटनर ने अपनी डेली डाइट के बारे में बताया है. नेशनल ज्योग्राफिक फेलो और बेस्टसेलर लेखक डैन ब्यूटनर ने दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले समुदायों के बारे में पता किया है उनका कहना है कि उनके लंबे स्वास्थ्य का रहस्य उनके खान-पान और आदतों में छिपा है.

डैन ब्यूटनर ने शेयर किया डेली रूटीन

डैन ब्यूटनर ने इंस्टग्राम पर अपना डेली रूटीन शेयर करते हुए बताया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सबसे स्वस्थ मरीज बताया है. डैन ने इसका सारा क्रेडिट वेजिटेरियन डाइट को दिया है. सोशल मीडिया पर ज्यादातर इंफ्लुएंसर्स प्रोटीन पाउडर और महंगे सप्लीमेंट्स के बारे में अक्सर प्रचार करते हैं वहीं डैन का कहना है कि लंबी उम्र का राज सिंपल चीजों में छिपा है. उन्होंने सार्डिनियन मिनेस्ट्रोन सूप में लंबी लाइफ का एक अच्छा जरिया बताया है.

बीन्स का सूप

डैन ने बताया है कि वह रोजाना अपने दिन की शुरुआत सार्डिनियन मिनेस्ट्रोन सूप से करते हैं. यह सूप बीन्स का बना होता है. इस सूप में ऑलिव ऑयल और एवोकाडो डालते हैं. सूप को पीने के बाद लंबे समय तक बूख नहीं लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिनेस्ट्रोन सूप

मिनेस्ट्रोन सूप प्राचीन रोम के समय से ही इतालवी डिश है. इस डिश को सभी सब्जियों जो भी उपलब्ध है उसे घंटो तक धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता था. ताकि इसका स्वाद विकसित हो सके. सार्डिनिया के पहाड़ी आंतरिक भाग में इस सूप को सदियों से रोजाना सेवन करते आए हैं. ये सूप सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. डैन ने ब्लू जोन के किए शोध पता किया कि फलिया, हरी सब्जियां, अपरिष्कृत कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट पुरानी बीमारियों को कम करती है वहीं सूजन को भी कम करती है.

लंच में क्या खाते हैं बैन ब्यूटनर

उन्होंने बताया है कि लंच के समय वह सख्त डाइटिंग से बचते हैं. इसके बजाय वो दिन में फल खाते हैं . डैन को दिन में जो फल अच्छा लगता है वह वो फल खाते हैं.

डिनर

डैन ने बताया है कि वह रात को बाहर खाना खाने जाते हैं क्योंकि पोषण के साथ-साथ जुड़ाव को भी काफी महत्वपूर्ण मानते हैं. उन्होंने बताया कि वह शाकाहारी भोजन करते हैं, डाइट के साथ-साथ सोशल होना भी एक कारक है जो आपको 100 साल तक जीने में मदद कर सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

45 साल की उम्र में 'बेबो' की तरह खुद को फिट रखने के लिए रोजाना करें ये 5 एक्सरसाइज