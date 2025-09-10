 चाय में चीनी की जगह डालें ये चीजें, मीठे स्वाद के साथ सेहत को भी नहीं होगा नुकसान!
चाय में चीनी की जगह डालें ये चीजें, मीठे स्वाद के साथ सेहत को भी नहीं होगा नुकसान!

Tea With Sugar Alternatives: भारतीय लोग दिनभर में कई कप चाय पी लेते हैं. चीनी वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है. ऐसे में में आप चीनी की जगह चाय में इन हेल्दी चीजों को डाल सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:47 PM IST
चाय में चीनी की जगह डालें ये चीजें, मीठे स्वाद के साथ सेहत को भी नहीं होगा नुकसान!

Natural sweetener for chai: अधिकतर भारतीय लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं. इसके अलावा शाम को थकान दूर करने के लिए भी चाय का सेवन करते हैं. चीनी वाली चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है. चीनी वाली चाय पीने से शुगर लेवल बढ़ सकता है. ऐसे में डायबिटीज मरीज को चीनी वाली चाय पीने से मना किया जाता है. ऐसे में हम आपके लिए चीनी के हेल्दी ऑप्शन लेकर आए हैं. आप चाय में चीनी की जगह इन चीजों का डाल सकते हैं. आइए जानते हैं चाय में किन चीजों को डाल सकते हैं. 

शहद 
चीनी की जगह आप चाय में शहद  डाल सकते हैं. आइए जानते हैं शहद से चाय कैसे बनाएं. 
पहले आप पानी और दूध डालकर चाय बना लें. इसके बाद चाय को गैस से उतारने के बाद ऊपर से शहद मिलाएं. इसके बाद इस चाय का सेवन करें. इस चाय को पीने से आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा. 

शहद के फायदे 
शहद में एंटऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन से लेकर वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. 

गुड़ की चाय 
चीनी की जगह आप गुड़ की चाय बना सकते हैं. गुड़ की चाय पीने से शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है. आज भी गांव में अधिकतर लोग गुड़ की चाय पीते हैं. गुड़ की चाय को बनाते समय इस बात का ध्यान दें कि गुड़ को डालने के बाद चाय को ज्यादा ना उबालें, क्योंकि इससे चाय में मौजूद दूध फट सकता है. 

खजूर का सिरप 
चीनी की जगह आप चाय में खजूर का सिरप डाल सकते हैं. खजूर का सिरप काफी गाढ़ा हो सकता है. ऐसे में चाय में खजूर सिरप को कम मात्रा में डालें. खजूर सिरप को आप ब्लैक टी या फिर दूध में डालकर पी सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

