देसी किक के लिए 5 मिनट में तैयार करें बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ, लंच का मजा होगा चौगुना

Sattu Chaas: भारत के हर राज्य की अपनी-अपनी फूड ट्रेडिशन है और बिहार का नाम आते ही सबसे पहले जेहन में आता है, सत्तू. ये न सिर्फ सेहतमंद है बल्कि पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है. गर्मियों में तो सत्तू से बनी छाछ किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं होती. अगर आप लंच के साथ देसी टच देना चाहते हैं तो बस 5 मिनट निकालकर बना लीजिए बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ, जो न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी बल्कि पाचन में भी मदद करेगी.

सत्तू छाछ क्यों है खास?

सत्तू दरअसल भुने हुए चने का आटा होता है, जो प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होता है. छाछ और सत्तू का कॉम्बिनेशन शरीर को ठंडक देता है, हीटस्ट्रोक से बचाता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है. खासकर लंच के साथ लेने पर ये खाने का मजा चौगुना कर देता है.

बनाने के लिए जरूरी सामग्री

-2 बड़े चम्मच सत्तू

-1 कप ठंडी छाछ

-1 गिलास ठंडा पानी

-आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

-आधा छोटा चम्मच काला नमक

-स्वादानुसार सामान्य नमक

-1से 2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

-1 बड़ा चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा)

-कुछ पुदीना पत्तियां (ऑप्शनल)

-आधा छोटा चम्मच नींबू का रस

कैसे करें तैयार?

-एक बड़े बाउल में छाछ और पानी डालकर अच्छे से फेंट लें.

-अब इसमें सत्तू डालकर स्मूद होने तक मिक्स करें ताकि गांठ न रहे.

-इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सामान्य नमक डालें.

-बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

-आखिर में नींबू का रस डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें.

फायदे भी भरपूर

1. डाइजेशन में मददगार: छाछ और सत्तू का कॉम्बिनेशन पेट को हल्का रखता है.

2. एनर्जी बूस्टर: ऑफिस या स्कूल के बाद तुरंत एनर्जी देता है.

3. हीट स्ट्रोक से बचाव: गर्मी में बॉडी को ठंडक और हाइड्रेशन देता है.

4. प्रोटीन से भरपूर: वेजिटेरियन लोगों के लिए सत्तू प्रोटीन का अच्छा सोर्स है.

कब पीना है सही?

इसे आप लंच से पहले स्टार्टिंग ड्रिंक के तौर पर पी सकते हैं, या फिर खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं. चाहें तो इसे शाम के स्नैक्स टाइम पर भी एन्जॉय कर सकते हैं.