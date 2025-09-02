देसी किक के लिए 5 मिनट में तैयार करें बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ, लंच का मजा होगा चौगुना
Advertisement
trendingNow12906102
Hindi Newsफूड

देसी किक के लिए 5 मिनट में तैयार करें बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ, लंच का मजा होगा चौगुना

बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ एक ऐसी ड्रिंक है जो स्वाद, सेहत और ताजगी: तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. 5 मिनट की तैयारी और ढेर सारे फायदे, यही वजह है कि यह आपके लंच को चौगुना मजेदार बना देगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देसी किक के लिए 5 मिनट में तैयार करें बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ, लंच का मजा होगा चौगुना

Sattu Chaas: भारत के हर राज्य की अपनी-अपनी फूड ट्रेडिशन है और बिहार का नाम आते ही सबसे पहले जेहन में आता है, सत्तू. ये न सिर्फ सेहतमंद है बल्कि पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है. गर्मियों में तो सत्तू से बनी छाछ किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं होती. अगर आप लंच के साथ देसी टच देना चाहते हैं तो बस 5 मिनट निकालकर बना लीजिए बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ, जो न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी बल्कि पाचन में भी मदद करेगी.

सत्तू छाछ क्यों है खास?

सत्तू दरअसल भुने हुए चने का आटा होता है, जो प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होता है. छाछ और सत्तू का कॉम्बिनेशन शरीर को ठंडक देता है, हीटस्ट्रोक से बचाता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है. खासकर लंच के साथ लेने पर ये खाने का मजा चौगुना कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बनाने के लिए जरूरी सामग्री

-2 बड़े चम्मच सत्तू
-1 कप ठंडी छाछ
-1 गिलास ठंडा पानी
-आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर
-आधा छोटा चम्मच काला नमक
-स्वादानुसार सामान्य नमक
-1से 2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
-1 बड़ा चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा)
-कुछ पुदीना पत्तियां (ऑप्शनल)
-आधा छोटा चम्मच नींबू का रस

कैसे करें तैयार?

-एक बड़े बाउल में छाछ और पानी डालकर अच्छे से फेंट लें.

-अब इसमें सत्तू डालकर स्मूद होने तक मिक्स करें ताकि गांठ न रहे.

-इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सामान्य नमक डालें.

-बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

-आखिर में नींबू का रस डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें.

फायदे भी भरपूर

1. डाइजेशन में मददगार: छाछ और सत्तू का कॉम्बिनेशन पेट को हल्का रखता है.

2. एनर्जी बूस्टर: ऑफिस या स्कूल के बाद तुरंत एनर्जी देता है.

3. हीट स्ट्रोक से बचाव: गर्मी में बॉडी को ठंडक और हाइड्रेशन देता है.

4. प्रोटीन से भरपूर: वेजिटेरियन लोगों के लिए सत्तू प्रोटीन का अच्छा सोर्स है.

कब पीना है सही?
इसे आप लंच से पहले स्टार्टिंग ड्रिंक के तौर पर पी सकते हैं, या फिर खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं. चाहें तो इसे शाम के स्नैक्स टाइम पर भी एन्जॉय कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Sattufood

Trending news

पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
;