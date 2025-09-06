Dhaba Style Dal Fry: इस खास रेसिपी से बनाएं मसालेदार तड़का, घर पर ही बन जाएगा ढाबा स्टाइल दाल फ्राई

Dal Fry Recipe: ढाबा या होटल में दाल खाना बहुत टेस्टी लगता है. लेकिन वही दाल घर में बनाने पर उतना स्वादिष्ट नहीं लगता. ऐसे में घर में अक्सर ढाबे वाली दाल खाने की फरमाइश आती है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूर नहीं है, कुछ खास मसालों और तड़के के साथ आप घर पर ही ऐसी दाल बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बनाने की रेसिपी बताएंगे.

ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बनाने के लिए जरूरी सामग्री

ढाबा स्टाइल दाल फ्राई घर पर आराम से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए 1 कप तुअर दाल, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टमाटर, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां, आधी छीटी चम्मच हल्दी,1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला, 1 छोटी चम्मच जीरा,1 चुटकी हींग, 2 टेबलस्पून घी, नमक स्वाद अनुसार और हरा धनिया की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दाल को पकाएं

सबसे पहले दाल को पकाना है. इसके लिए दाल को धोकर 15 से 20 मिनट भिगो दें. इसके बाद कुकर में 2.5 कप पानी, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डालकर 3 से 4 सीटी आने तक पका लें. दाल पकने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे वह एक जैसा हो जाए.

तड़का तैयार करें

इसके बाद दाल के लिए मसालेदार तड़ाक तैयार करें. इसके लिए कढ़ाई में घी गर्म करें. अब इसमें जीरा, हींग डालें, फिर अदरक-लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर हल्का भूनें. इसके बाद इसमें प्यार डालकर भूरा होने तक भूनें. लास्ट में टमाटर डालें और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गर्म मसालें मिलाएं. अब इसे तब तक भूनें, जब तक यह तेल न छोड़ दे.

दाल में तड़का मिलाएं

लास्ट में तड़के को दाल में मिला दें और 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच में उबालें. इसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस हो तो इसमें पानी मिलाएं. अब दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए इसके ऊपर से थोड़ी घी और हरा धनिया डालें. गर्म-गर्म दाल फ्राई को सर्व करें, चावल या रोट के साथ यह बेहद स्वादिष्ट लगेगा.