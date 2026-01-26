Advertisement
अब घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल 'कटहल का अचार', बिना किसी झंझट के होगा तैयार, चलेगा महीनों

Kathal Ka Achar Recipe: 'कटहल का अचार' की खुशबू और तीखापन उसके स्वाद को खास बनाती है. ऐसे तो इसे कई तरह से बनाया जा सकता है. लेकिन इस खबर में हम आपको ढाबे स्टाइल अचार बनाना बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:27 PM IST
Jackfruit Pickle Recipe: भारतीय रसोई में 'कटहल के अचार' की अपनी एक खास जगह है. इसकी खुशबू, मसालों का तीखापन और कटहल की अनोखी बनावट इसे बाकी आचारों से अलग बनाती है. इसका स्वाद लोगों का अपना दीवाना बना देती है. खासतौर पर सर्दियों में बनाया गया कटहल का अचार लंबे समय तक चलता है और खाने का स्वाद बढ़ाता है. ऐसे में इस कई तरह से बनाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ढाबे स्टाइल कटहल अचार की रेसिपी बताएंगे, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.  

 

अचार के लिए सही कटहल चुनें
सबसे जरूरी है कि आप अचार बनाने के लिए सही कटहल का चुनाव करें. अचार के लिए हमेशा कच्चा और सख्त कटहल सबसे अच्छा माना जाता है. कटहल काटते समय हाथों और चाकू पर परसों का तेल लगा लें, जिससे चिपचिपाहट न हो. इसके बाद कटहल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का उबाल लें, जिससे वह थोड़ा नर्म हो जाए, लेकिन पूरी तरह गलना नहीं चाहिए. इसके बाद उबले हुए कटहल को पूरी तरह सुखा लें, क्योंकि अचार में नमी रहने पर अचार खराब हो सकती है. इससे आचार लंबी उम्र तक सही रहती है.  

मसालों का सही बैलेंस
अचार की जान उसके मसालों में होती है. ऐसे में कटहल का अचार बनाने के लिए मसालों का सही बैलेंस करना बेहद जरूरी है. इसके लिए सरसों के दाने, सौंफ, मेथी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक को मोटा पीस लें. इसके बाद एक कढ़ाही में सरसों का तेल अच्छी तरह गरम करें और ठंडा होने दें. अब ठंडे तेल में सारे मसाले मिलाएं, फिर इसमें उबले और सूखे कटहल के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि हर टुकड़े पर मसाला चढ़ जाए. मसालों का सही बैलेंस ही अचार को तीखा, खट्टा और टेस्टी बनाता है. 

 

अचार को पकने का समय दें
तैयार किए हुए अचार को साफ और सूखे कांच के जार में भर दें. इसके बाद जार को 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखें और रोज एक साफ चम्मच से चलाते रहें. धूप से अचार अच्छे से पकता है और टेस्टी बनता है. अचार तैयार हो जाने के बाद उसे ड्राई जगह पर रखें और हमेशा सूखें चम्मच से ही उसे निकालें. अगर आप सही तरीके से इसे स्टोर करते हैं, तो कटहल का अचार महीनों तक खराब नहीं होता.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Kathal ka Acharpickle recipe

