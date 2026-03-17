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जंक फूड की क्रेविंग हो तो क्या खाएं? डॉक्टर ने बताए हेल्दी स्नैक्स के ये बेहतरीन ऑप्शन

#HumFitTohIndiaHit आजकल बड़े से लेकर बच्चों में जंक फूड्स की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. शाम को हल्की भूख लगने पर लोग बार-बार जंक फूड्स का सेवन करते हैं. आइए जानते हैं जंक फूड्स की जगह क्या खाना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:08 PM IST
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जंक फूड की क्रेविंग हो तो क्या खाएं? डॉक्टर ने बताए हेल्दी स्नैक्स के ये बेहतरीन ऑप्शन

आज के समय में अधिकतर लोग  चिप्स, बिस्किट और नमकीन जैसे जंक फूड्स का अधिक सेवन करते हैं. शाम के समय हल्की भूख लगने पर लोग चाय-बिस्किट खाना पसंद करते हैं. यह स्वाद में तो भले ही टेस्टी लगता है.  लेकिन इसका लंबे समय तक सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. बार-बार जंक फूड खाने से मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ सकता है. अगर आपको स्नैकिंग में जंक फूड्स खाने की आदत है तो इस आदत में बदलाव करें. आकाश हेल्थकेयर की  हेड डायटिशियन गिन्नी कालरा से जानते हैं भूख लगने पर जंक फूड्स की जगह क्या खाएं. 

एक्सपर्ट्स की राय 
एक्सपर्ट्स का कहना है कि- स्नैक्स का मतलब पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण भी देना है. स्नैक्स में हेल्दी चीजें खाने से शरीर की एनर्जी बनी रहती है, वहीं वजन भी कंट्रोल रहता है. डायटिशियन गिन्नी कालरा के अनुसार भूख लगने पर जंक फूड्स खाने की आदत धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है. स्नैक्स में हेल्दी चीजें, जैसे प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का सेवन करना चाहिए. जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

जंक फूड क्यों है नुकसानदायक?
जंक फूड में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं पोषण बहुत कम होता है. जंक फूड्स में ट्रांस फैट, शुगर और नमक की मात्रा अधिक होती है. जो कि शरीर में सूजन बढ़ाते हैं. इसके अलावा ब्लड शुगर को भी असंतुलित करते हैं. 

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हेल्दी स्नैक्स के विकल्प
अगर आपको बार-बार भूख लगती है, तो आप डाइट में इन हेल्दी विकल्प को शामिल कर सकते हैं. 

फल 
शाम को हल्की भूख लगने पर आप फल खा सकते हैं. फल टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं. फल में आप सेब, केला, पपीता, अमरूद आदि को शामिल कर सकते हैं. 

ड्राई फ्रूट्स और नट्स 
शाम को भूख कम करने के लिए आप बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू आदि ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं. 

दही और छाछ 
दही और छाछ में प्रोबायोटिक के गुण होते हैं जो कि पाचन को बेहतर बनाते हैं. 

स्प्राउट्स
स्नैकिंग के लिए आप डाइट में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर स्प्राउट्स का सेवन कर सकते हैं. स्प्राउट्स का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है. 

मखाना 
शाम के समय स्नैक्स में मखाना खा सकते हैं. मखाना लो कैलोरी और हाई-फाइबर स्नैक है. 

भुना चना
भुना चना स्नैक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं. यह सस्ता और प्रोटीन से भरपूर होता है. 

स्नैकिंग करने का सही समय 
स्नैकिंग के दौरान केवल हेल्दी चीजें खाना काफी नहीं है, सही समय और सही तरीके से भी खाना जरूरी है. 

लंबे गैप में खाने से बचें, हर 2 से 3 घंटे में कुछ हेल्दी खाएं 

पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा बहुत कम कर दें. 

8 से 9 गिलास पानी पिएं 

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हेल्दी स्नैक्स खाने के फायदे 
डायटिशियन कालरा के अनुसार अगर आप रोजाना हेल्दी स्नैक्स खाते हैं तो ना केवल आपका वजन बल्कि ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है. बच्चों और यंग लोगों को हेल्दी स्नैक्स खाने की आदत डालनी चाहिए. 

इन लोगों को देना चाहिए खास ध्यान 
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे की समस्या से परेशान लोगों को स्नैक्स में हेल्दी फूड्स का सेवन करना चाहिए. इन लोगों के लिए कम शुगर और लो-फैट फूड्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं. स्नैकिंग हैबिट में बदलाव कर आप खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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