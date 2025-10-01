Advertisement
दशहरे में घर पर सभी के लिए बनाएं ये 5 खास डिश, पेट और मन दोनों हो जाएगा खुश

Dussehra Special Dish:  देश के कई राज्‍यों में दशहरा पर्व बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है, इस दिन को और खास बनाने के लिए आज आपको बताते हैं आप घर पर कौन-कौन सी डिश को आसानी से बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:18 AM IST
Dussehra Special Dish:  दशहरे के दिन घर के सभी लोग एक साथ होते हैं और दशहरा पर्व बड़े ही धूम-धाम से कई जगहों-जगहों पर मनाया जाता है. दशहरे के दिन कुछ खास पकवान को आप घर पर बनाकर सभी के मन को खुश कर सकते हैं. इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था इसलिए लोग इस दिन को खूब खास भी मानते हैं. आज आपको बताते हैं घर पर इस दिन को खास बनाने के लिए आप दशहरे में कौन-कौन सी डिश को बनाकर सभी के मन को खुश कर सकते हैं. आपको नोट कर लेनी चाहिए डिशेज.
 

दशहरा स्पेशल डिश
 

1. छोले भटूरे

दशहरे में घर के सभी लोग एक-साथ मिलकर खाना खाना पसंद करते हैं और ऐसे में आप इस दिन को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो आप छोले भटूरे को बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना आसान होता है और इसको खाकर लोग आपकी जमकर तारीख भी करेंगे.
 

2. दाल मखनी-नान

आजकल लोगों को बाहर का खाना खूब पसंद आता है अगर आप घर पर कुछ झटपट और टेस्टी चीजों को खुद बनाकर खाना चाहती हैं, तो आप दाल मखनी-नान को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको खाकर आपके घर वाले खुश जरूर हो जाएंगे. 
 

3. वेज थाली

दशहरे के दिन अगर आप घर पर ही कुछ टेस्टी और हेल्दी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप  वेज थाली को बनाकर खा सकते हैं, इसको खाने के बाद आपका मन और पेट दोनों की चकाचक हो जाएंगे. पूड़ी, कचौड़ी, छोले की सब्जी,  रायता और सलाद और भी चीजों को आप बनाकर खा सकते हैं.
 

4. आलू कचौड़ी 

अगर आप इस दिन को बच्चों और बड़ों दोनों के लिए खास बनाना चाहते हैं, तो आप आलू कचौड़ी को घर पर बनाकर आसानी से खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान भी होता है और आपका पेट मन हमेशा मस्त ही रहेंगे. दाल या आलू वाली कचौड़ी घर पर खा सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: बिना लहसुन प्याज इस तरह बनाएं कढ़ाही पनीर, जानें रेसिपी

 

5. वेज बिरयानी

आजकल अधिकतर लोगों को वेज बिरयानी खानी काफी ज्यादा पसंद होती है. लोग बाहर से खाना खूब पसंद भी करते हैं. अगर आप दशहरे के दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप वेज बिरयानी को आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको आप खूब सारी सब्जियों के साथ में बनाकर भी खा सकते हैं.

