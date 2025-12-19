बिना अवन के घर पर बनाएं केक, जानें रेसिपी!

ज्यादा पके हुए केले को अक्सर लोग फेंक जेते हैं. ज्यादा पके हुए केले का स्वाद बिगड़ जाती है ऐसे में ज्यादातर लोग इसका सेवन करने से बचते हैं. आप पके हुए केले से केक बना सकते हैं. 3 से 4 केले से आराम से केक बन जाता है. आइए जानते हैं केक बनाने की आसान रेसिपी.

सामग्री

3 पका हुआ केला

2 कप मैदा

1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

आधा चम्मच बेकिंग सोडा

1 चुटकी नमक

आधा कप पिसी चीनी

आधा कप बिना स्वाद वाला तेल

1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस

आधा कप कटा हुआ अखरोट

आधा कप चॉकलेट चिप्स

कैसे बनाएं केक

सबसे पहले कढ़ाई का ढक्कन लगाकर, नीचे एक रिंग रखकर उसे प्रीहीट करें. एक साइड बेकिंग पेपर बिछाकर बेकिंग ट्रे तैयार करें.

फिर एक कटोरे में मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक छान लें.

कटे हुए अखरोट और कोको पाउडर लें सबको अच्छे से मिक्स कर लें.

इसके बाद केले को काटकर कटोरे में डाल दें, इसके बाद केले को ब्लेंडर में मिक्स कर लें.

अब इसमें चीनी, तेल और वेनिला एसेंड डालें.

इसके बाद सूखी और गीली सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें.

अब कटे हुए अखरोट और चॉकलेट चिप्स डालें

बैटर को लोफ पैन में डालें.

पैन को हल्के हाथ से थपथपाएं और हिलाएं

पहले से गर्म कढ़ाई में 45 से 50 मिनट तक इसे बेक करें

केक को ठंडा होने दें, केक को पैन से धीरे निकाल लें.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों के नाश्ते को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए बनाएं ये ओट्स सोया टिक्की