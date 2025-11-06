Advertisement
सर्दियों में बनाएं मटर का पराठा, बच्चें से लेकर बड़े करेंगे आपकी तारीफ

सर्दियों के मौसम में पराठा खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है. ऐसे में इस सर्दी आप अपने परिवार के लिए मटर का पराठा बना सकती हैं. आइए जानते हैं मटर का पराठा कैसे बनाएं. 

 

Nov 06, 2025, 06:00 AM IST
सर्दियों का मौसम खाने पीने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. खासकर ठंड के मौसम में सुबह-सुबह गरमा-गरम पराठा खाना भला किसे पसंद नहीं होता है. इस सर्दी आप घर पर हरे मटर का पराठा बना सकते हैं. मटर का पराठा आपके घऱ में सबको पसंद आएगा. चलिए जानते हैं स्वादिष्ट पराठा की आसान रेसिपी जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. 

मटर पराठा के फायदे 
मटर पराठा ना केवल स्वाद में अच्छा है बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. दरअसल मटर में विटामिन, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है जो कि शरीर को एनर्जी देता है. बच्चों की सेहत के लिए मटर का पराठा बेहद फायदेमंद है तो चलिए बिना किसी देरी किए जानते हैं पराठा के रेसिपी. 

सामग्री 
2 कप गेहूं का आटा 
नमक 
तेल 
पानी
1 कप हरा मटर 
1 चम्मच जीरा 
1 कटी हुई हरी मिर्च 
अदरक 
गरम मसाला 
अमचूर पाउडर 
धनिया पत्ती 

पराठा बनाने का तरीका 
सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें. इसमें नमक डाल दें. इसके बाद इसमें तेल डालकर आटे को अच्छे से मिला लें. अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथ लें. इसके बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दें. 

अब हरे मटर को हल्का उबाल लें. इसके बाद एक कड़ाही में इसे गर्म कर लें. इसके बाद इसमें जीरा डाल दें.अब इसमें हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे भून लें. फिर इसमें उबला हुआ मटर डालकर इसे अच्छे से भून लें. 

अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक डालकर सबको अच्छे से मिलकर लें. अब इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें. 

अब आटे की लोई बनाएं इसमें मटर का मसाला रखें और किनारों में जोड़कर बंद कर लें. हाथों से इसे गोल शेप दें. 

पराठा बेल लें इसके बाद तवा गर्म कर उस पर पराठा डालें. दोनों तरफ से पराठा को सेंक लें. इसके बाद इसमें घी या तेल डालकर इसे भून लें. जैसे ही पराठा कुरकुरा हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

