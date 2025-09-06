सुबह-सुबह खाएं हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें दही उपमा बनाने की आसान रेसिपी

Easy Breakfast Recipe: सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट में अधिकतर लोग हेल्दी और टेस्टी खाना पसंद करते हैं. ऐसे में आप सुबह-सुबह दही उपमा बना सकते हैं. दही उपमा टेस्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट है. आपके घर आपकी ये रेसिपी हर किसी को पसंद आएगी. चलिए जानते हैं दही उपमा बनाने की आसान रेसिपी.

दही उपमा बनाने की सामग्री

दही उपमा बनाने के लिए आप आधा कप सूज लें.

एक कप दही लें

एक कप पानी लें

एक छोटा अदरक टुकड़ा

हरी मिर्च

हरी धनिया

स्वादानुसार नमक लें

एक चम्मच घी

राई

लाल मिर्च सूखी

चने की दाल

मूंगफली

काजू

करी पत्ता

दही उपमा बनाने की रेसिपी

दही उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लें. इसमें दही डालकर अच्छे से फेंट लें. अब इस दही में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक डालें. इसके बाद नमक डालकर फेंट लें. अब इसमें पानी डालकर पतला कर लें.

अब एक पैन लें इसमें तेल डालकर गर्म कर लें. अब इसमें राई डालें

अब इसमें लाल मिर्च और चना दाल डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लें.

हल्का सा भूनने के बाद मूंगफली डाल लें.

काजू, नमक और करी पत्ता डालने के बाद इसमें प्याज डालकर भून लें.

जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाए तो सूजी डाल दें.

अब धीमी फ्लेम में सभी चीजों को अच्छे से भून लें. जब आप सूजी भुन जाए तो इसमें दही मिला लें.

अब धीमी फ्लेम में उपमा पका लें.

लीजिए आपका उपमा तैयार है.

