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मैदा नहीं गेहूं के आटे से बनाएं फूले-फूले भटूरे, बस नोट कर लें ये सीक्रेट रेसिपी

मैदा के बनाएं भटूरे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. ऐसे में आप गेहूं के आटे से घर पर फूले-फूले भटूरे बना सकते हैं. आप हलवाई की तरह घर पर फूले-फूले भटूरे बना सकते हैं. आइए जानते हैं रेसिपी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:42 PM IST
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मैदा नहीं गेहूं के आटे से बनाएं फूले-फूले भटूरे, बस नोट कर लें ये सीक्रेट रेसिपी

छोले भटूरे स्वाद में जितना अच्छा लगता है लेकिन सेहत के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है. छोले भटूरे को डीप फ्राई किया जाता है. भटूरे मैदे से बना होता है जो कि सेहत के लिए बेहद नुकसानकारी होता है. दरअसल मैदा गेहूं को रिफाइंड करके ही बनाया जाता है. इस दौरान गेहूं के जरूरी पोषक तत्व निकल जाते हैं. आज हम आपको गेहूं के आटे से फूले-फूले भटूरे बनाने की रेसिपी के बारे में बताएंगे. 

सामग्री 
2 कप गेहूं का आटा 
आधा कप सूजी 
आधा कप दही 
1 चम्मच चीनी 
स्वादानुसार नमक 
1/4 चम्मच बेकिंग सोडा 
तेल 
गुनगुना पानी 

बनाने की विधि 
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आटा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा डालकर मिला लें. अब इसमें दही और तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. 

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अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालकर आटा गूंथ लें. आटा ना ज्यादा बहुत सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा गीला होना चाहिए. 

आटे को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसलें, इससे आटे में ग्लूटेन बनेगा. ऐसा करने से भटूरे अच्छे से फूलेंगे. इसके बाद आटे की सतह पर तेल डालकर एक गीले कपड़े से ढ़क दें. अब आटे को 2 से 3 घंटे के लिए गरम जगह पर छोड़ दें. 

अब आटे को लोइयां बनाकर उन्हें तेल लगाकर बेल लें. भटूरा ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा मोटा होना चाहिए. 

अब कढ़ाई में तेल को डालकर गर्म कर लें. इसके बाद भटूरे को तेल में डालें. फिर कलछी से हल्का दबाएं. जैसे ही भटूरा फूल जाए, तो उसे पलट दें. सुनहरा होने पर भटूरे को कढ़ाई से निकाल लें. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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