गर्मियों में बनाएं ठंडा-ठंडा अंगूर का जूस, जानें इसे बनाने का आसान तरीका

गर्मियों के मौसम में आप घर पर टेस्टी-टेस्टी अंगूर का जूस बना सकते हैं. मिक्सी में अंगूर का जूस आप आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं अंगूर का जूस बनाने का तरीका. 

 

Mar 12, 2026, 05:31 PM IST
खट्टे-मीठे और रसीले अंगूर भला किसे पसंद नहीं होते हैं. अंगूर की तरह इसका जूस भी पीने में बहुत टेस्टी लगता है. आप घर पर आसानी से अंगूर का जूस बना सकते हैं. मिक्सी में आप आसानी से अंगूर का जूस बना सकते हैं. अंगूर का ताजा जूस ना केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायेदमंद होता है. इस जूस को पीने से आपको फ्रेश फील होगा. आप मिनटों में घर पर अंगूर का जूस बना सकते हैं. चलिए जानते हैं अंगूर का जूस कैसे बनाएं. 

कैसे बनाएं जूस 
अंगूर का जूस बनाना बहुत ही आसान है. जूस बनाने के लिए सबसे पहले ताजा और मीठे अंगूर ले लें. 250 ग्राम अंगूर के जूस में 2 गिलास जूस बना सकते हैं. अंगूर को अच्छे से धोकर साफ कर लें. जूस बनाने के लिए अंगूर के साथ कुछ आइस क्यूब ले लें. एक गिसा पानी और काला नमक और 2 चम्मच चीनी लें. 

अब साफ अंगूर, चीनी और पानी डालकर इसे मिक्सी में बारीक पीस लें. अंगूर को बारीक पीस लें क्योंकि जितना ज्यादा अंगूर पीसेंगे उतना ही रस अच्छा निकलेगा. इसके बाद मोटी छन्नी में डालकर जूस को छान लें. अगर पल्प ज्यादा बच जाता है तो आप मिक्सी में इसे फिर से डालकर बारीक पीस लें और फिर से छान लें. 

अब गिलास में आइस क्यूब डाल लें. इसके बाद इसमें काला नमक और जूस डालकर दें. लीजिए आपका अंगूर का टेस्टी-टेस्टी जूस बनकर तैयार है. आपके बच्चे इस जूस को बहुत पसंद करेंगे. 

अगर आपको ज्यादा मीठा जूस नहीं पसंद है तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं. आप बिना चीनी मिलाए भी जूस बना सकते हैं. अगर आपको हल्का मीठा भोजन पसंद है तो आप अंगूर के जूस में बिना चीनी मिलाएं जूस बना सकते हैं. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

lifestyle recipes

