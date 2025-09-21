नवरात्रि व्रत में खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए खाएं ये 5 हेल्दी चीजें, दिनभर नहीं होगी थकान और सुस्ती!
नवरात्रि व्रत में खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए खाएं ये 5 हेल्दी चीजें, दिनभर नहीं होगी थकान और सुस्ती!

Navratri Vrat Healthy Foods:  शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है अगर आप खुद को इस व्रत में एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो कुछ खास फूड्स के बारे में बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:24 AM IST
नवरात्रि व्रत में खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए खाएं ये 5 हेल्दी चीजें, दिनभर नहीं होगी थकान और सुस्ती!

Navratri Vrat Healthy Foods:  इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है. लोग नौ दिनों के व्रत भी रखते हैं और इन दिनों में आपको व्रत में पूरे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव रहने की जरूरत होती है इस दौरान लोग कई तरह-तरह की चीजों को बनाते हैं लेकिन फिर पेट और शरीर से जुड़ी समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है. आज आपको बताते हैं कि नवरात्रि व्रत में खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए कौन सी हेल्दी चीजों को आपको खाना चाहिए. थकान, कमजोरी और सिरदर्द जैसी समस्याएं आपको व्रत के दौरान देखने को मिल सकती है. आइए आप भी नोट कर लें चीजें.

 

नवरात्रि व्रत में क्या-क्या खाएं?
 

1.  कुट्टू का पराठा

नवरात्रि व्रत में अगर आप खुद को  एनर्जेटिक दिनभर रखना चाहती हैं, तो आप घर पर कुट्टू का पराठा आसानी से बनाकर खा सकते हैं. शरीर में एनर्जी की कमी होने पर आपको ये पराठा बचा सकता है.
 

2. चुकंदर का सलाद

अगर आप नवरात्रि व्रत में एनर्जेटिक और एनर्जी खुद को रखना चाहते हैं, तो आप चुकंदर का सलाद बनाकर आसानी से खा सकते हैं. चुकंदर में फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होता है, जो आपके शरीर को फिट रखने में मददगार होता है.

3. दही आलू

नवरात्रि व्रत में आप दही आलू को भी बनाकर खा सकते हैं. सेंधा नमक और व्रत वाले मसाले डालकर आप इसको बनाकर खा सकते हैं. ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ पर भी अच्छा असर डालती है.
 

4.  साबूदाना पोहा

नवरात्रि व्रत में अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, तो आप साबूदाना पोहा को बनाकर खा सकते हैं. घी, मूंगफली, हरी मिर्च और सेंधा नमक को मिलाकर ये और ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं. ये आपकी हेल्थ पर भी काफी अच्छा असर डालती है.

 

इसे भी पढ़ें: नवरात्रि में खाने के लिए परफेक्ट हैं ये टेस्टी और हेल्दी व्रत वाले दही आलू 
 

 

5.  साबूदाना टिक्की

नवरात्रि व्रत में खुद को दिनभर एनर्जेटिक बनाएं रखने के लिए आपको साबूदाना टिक्की को बनाकर खाना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर भी काफी अच्छा असर डालती है. 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

