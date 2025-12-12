Advertisement
सर्दियों में अंडे खाने से शरीर को मिलेंगे ये फायदे, मसल्स स्ट्रांग करने के लिए इस तरह करें सेवन!

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:00 AM IST
सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट में अंडा जरूर शामिल करें. अंडा हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अंडे में प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि सेहत से जुड़ी कई समस्या को ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं अंडे खाने के फायदे और सर्दियों में अंडे का सेवन कैसे करें. 

अंडे के गुण 
अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती हैं. प्रोटीन के अलावा अंडे में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी 12, विटामिन बी2 और विटामिन बी5 पाया जाता है. इसके अलावा अंडे में फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयरन, जिंक भी पाया जाता है जो कि आपके मसल्स, बोन और हेयर हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

अंडे खाने के फायदे
अंडे में कई पोषक तत्व और विटामिन्स पाए जाते हैं ऐसे में स्वस्थ शरीर के लिए रोजाना अंडे का सेवन करना चाहिए. अंडे का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वहीं हार्मोन बैलेंस होते हैं स्किन पर ग्लो आता है वहीं ब्रेन भी स्ट्राग होता है. अंडे का सेवन करने से मसल्स स्ट्रांग होता है. अगर आप मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं रोजाना अंडे का सेवन कर सकते हैं. 

कैसे और कब करें अंडे का सेवन 
गलत तरीके से अंडे का सेवन करने से सेहत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है ऐसे में अंडे के सेवन का तरीका और समय दोनों ही सही होना चाहिए. अंडा खाने का सबसे अच्छा समय ब्रेकफास्ट का होता है. ब्रेकफास्ट में या फिर वर्कआउट के बाद अंडे का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है. सुबह के समय प्रोटीन का सेवन करने से शरीर को इसे पचाने का पूरा समय मिल जाता है, ऐसे में शरीर एक्टिव में रहता है. वहीं रात के समय अंडे का सेवन करने से बचना चाहिए. 

उबला अंडा है फायदेमंद 
अक्सर लोग अंडे की कई तरह की डिश बनाकर खाते हैं लेकिन सेहत को ध्यान में रखते हुए उबला अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप अंडे के विटामिन्स और प्रोटीन चाहते हैं तो उबले हुए अंडे का सेवन करें. उबला हुआ अंडा खान फायदेमंद होता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

यंग लोगों में क्यों बनती है गुर्दे की पथरी? हेल्दी डाइट भी कर देगी किडनी का कबाड़ा!

