Advertisement
trendingNow13101758
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

Suji Rusk Recipe: बिना अंडे घर पर बनाएं टोस्ट, जानें से सूजी से कैसे बनाएं रस

Eggless Rusk Recipe: चाय के साथ क्रिस्पी रस खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं. आप घर पर बिना अंडे का रस बना सकते हैं. आइए जानते हैं रस बनाने की रेसिपी.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suji Rusk Recipe: बिना अंडे घर पर बनाएं टोस्ट, जानें से सूजी से कैसे बनाएं रस

चाय के साथ क्रिस्पी और हल्का रस खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है. रस्क टोस्ट काफी पॉपुलर स्नैक्स है. सुबह से लेकर शाम की चाय के साथ क्रिस्पी और कुरकुरा रस टोस्ट स्वाद को बढ़ा देता है. बाजार में मिलने वाले रस में अंडे और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो कि सेहत के लिए खतरनाक होता है. आइए जानते हैं रस बनाने की रेसिपी. 

रस्क टोस्क बनाने की सामग्री 
1 कप सूजी 
आधा कप दही 
आधा कप दूध 
2 चम्मच चीनी 
1 तेल या बटर 
चुटकी भर नमक 
मीठापन स्वादानुसार 

बनाने की विधि 
सबसे पहले एक बाउल में सूजी, दही और दूध मिलाएं. अब इस बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए रख दें. ताकि सूजी फूल जाए. इसमें चीनी, बटर, नमक, बेकिंग पाउडर मिलाकर बैटर बना लें. बैटर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करें. बैटर को ग्रीस किए टिन में डालें. स्लाइस को पतला काट लें. 20 से 25 मिनट तक बेक करें और ब्रेड जैसा बेस बनेगा. 

बेक्ड ब्रेड ठंडी होने दें. फिर इसे स्लाइस में काट लें. इसमें 10-12 मिनट हल्का बेक करें. जब टोस्ट क्रिस्प और ड्राई हो जाएगा तो इसे बॉक्स में स्टोर करें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा