Suji Rusk Recipe: बिना अंडे घर पर बनाएं टोस्ट, जानें से सूजी से कैसे बनाएं रस

चाय के साथ क्रिस्पी और हल्का रस खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है. रस्क टोस्ट काफी पॉपुलर स्नैक्स है. सुबह से लेकर शाम की चाय के साथ क्रिस्पी और कुरकुरा रस टोस्ट स्वाद को बढ़ा देता है. बाजार में मिलने वाले रस में अंडे और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो कि सेहत के लिए खतरनाक होता है. आइए जानते हैं रस बनाने की रेसिपी.

रस्क टोस्क बनाने की सामग्री

1 कप सूजी

आधा कप दही

आधा कप दूध

2 चम्मच चीनी

1 तेल या बटर

चुटकी भर नमक

मीठापन स्वादानुसार

बनाने की विधि

सबसे पहले एक बाउल में सूजी, दही और दूध मिलाएं. अब इस बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए रख दें. ताकि सूजी फूल जाए. इसमें चीनी, बटर, नमक, बेकिंग पाउडर मिलाकर बैटर बना लें. बैटर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए.

अब ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करें. बैटर को ग्रीस किए टिन में डालें. स्लाइस को पतला काट लें. 20 से 25 मिनट तक बेक करें और ब्रेड जैसा बेस बनेगा.

बेक्ड ब्रेड ठंडी होने दें. फिर इसे स्लाइस में काट लें. इसमें 10-12 मिनट हल्का बेक करें. जब टोस्ट क्रिस्प और ड्राई हो जाएगा तो इसे बॉक्स में स्टोर करें.