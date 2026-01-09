बारिश में करने लगे क्रिस्पी खाने का मन तो झटपट बनाएं ये 5 टेस्टी स्नैक्स, गर्मागर्म चाय के साथ स्वाद हो जाएगा दोगुना

Healthy Rainy Day Snacks: ठंड में बारिश होते ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का भी मन करने लगता है. आइए आपको बताते हैं.
Healthy Rainy Day Snacks: ठंड के मौसम में बारिश जैसे ही आने लगती है, तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. ठंडी हवा चलती है और ऐसे में कुछ ना कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन करता ही है. गरमा-गरम चाय और कुरकुरे स्नैक्स अगर मिल जाए तो वहा क्या ही बात हो जाएगी. घर पर बैठकर कुछ चटपटा खाने का मन करता है लेकिन समझ में नहीं आता है आखिर हमे क्या चीज बनाकर खानी चाहिए. अगर आप भी बारिश में घर बैठे कुछ चटपटा और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आप 5 तरह के टेस्टी स्नैक्स को घर पर बनाकर खा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं, नोट करके आप भी बना सकते हैं.
बारिश में घर पर बनाएं ये टेस्टी स्नैक्स
1. आलू टिक्की
अगर आप बारिश में घर बैठे कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाना पसंद करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है क्या चीजें बना सकते हैं, तो आप आलू टिक्की को आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. चटनी या चाय के साथ अगर आप खाते हैं, तो मजा दोगुना हो जाएगा.
2. मिर्ची भाजी
बारिश के मौसम में कुछ-कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिसको खाने के बाद आपका मन खुश हो ही जाता है. मिर्ची भाजी को आप बारिश में घर बैठे आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बड़ी हरी मिर्च को काटकर इसको बनाया जाता है. इसको आप चाय के साथ में खा सकते हैं.
3. पनीर फिंगर्स
पनीर फिंगर्स बड़ों से लेकर बच्चों को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप इसको बनाकर खाते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को भी ठीक रहेगा. खाने में बेहद लाजवाब होते हैं एक बार बनाकर खाने के बाद आपको इसको बार-बार खाने का भी मन करेगा.
4. ब्रेड रोल्स
अगर आप बारिश में बाहर जाने के बजाय घर पर ही टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप ब्रेड रोल्स को बनाकर खा सकते हैं. कुरकुरे बनाना चाहते हैं, तो आप इसको डीप फ्राई करके इसके स्वाद को दोगुना बढ़ा सकते हैं.
5. कॉर्न चीज़ बॉल्स
कॉर्न चीज़ बॉल्स बच्चों को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको आप गरमागरम चाय के साथ में बनाकर खा सकते हैं. कड़ाके की ठंड में अगर बारिश आ गई है, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट है.
