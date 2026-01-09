Advertisement
trendingNow13068306
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

बारिश में करने लगे क्रिस्पी खाने का मन तो झटपट बनाएं ये 5 टेस्टी स्नैक्स, गर्मागर्म चाय के साथ स्वाद हो जाएगा दोगुना

Healthy Rainy Day Snacks: ठंड में बारिश होते ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का भी मन करने लगता है. आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बारिश में करने लगे क्रिस्पी खाने का मन तो झटपट बनाएं ये 5 टेस्टी स्नैक्स, गर्मागर्म चाय के साथ स्वाद हो जाएगा दोगुना

Healthy Rainy Day Snacks:  ठंड के मौसम में बारिश जैसे ही आने लगती है, तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. ठंडी हवा चलती है और ऐसे में कुछ ना कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन करता ही है. गरमा-गरम चाय और कुरकुरे स्नैक्स अगर मिल जाए तो वहा क्या ही बात हो जाएगी. घर पर बैठकर कुछ चटपटा खाने का मन करता है लेकिन समझ में नहीं आता है आखिर हमे क्या चीज बनाकर खानी चाहिए. अगर आप भी बारिश में घर बैठे कुछ चटपटा और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आप 5 तरह के टेस्टी स्नैक्स को घर पर बनाकर खा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं, नोट करके आप भी बना सकते हैं.
 

बारिश में घर पर बनाएं ये टेस्टी स्नैक्स
 

1. आलू टिक्की

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप बारिश में घर बैठे कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाना पसंद करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है क्या चीजें बना सकते हैं, तो आप आलू टिक्की को आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. चटनी या चाय के साथ अगर आप खाते हैं, तो मजा दोगुना हो जाएगा.
 

2. मिर्ची भाजी

बारिश के मौसम में कुछ-कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिसको खाने के बाद आपका मन खुश हो ही जाता है. मिर्ची भाजी को आप बारिश में घर बैठे आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बड़ी हरी मिर्च को काटकर इसको बनाया जाता है. इसको आप चाय के साथ में खा सकते हैं.

3. पनीर फिंगर्स

पनीर फिंगर्स बड़ों से लेकर बच्चों को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप इसको बनाकर खाते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को भी ठीक रहेगा.  खाने में बेहद लाजवाब होते हैं एक बार बनाकर खाने के बाद आपको इसको बार-बार खाने का भी मन करेगा.
 

4. ब्रेड रोल्स

अगर आप बारिश में बाहर जाने के बजाय घर पर ही टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप ब्रेड रोल्स को बनाकर खा सकते हैं. कुरकुरे बनाना चाहते हैं, तो आप इसको डीप फ्राई करके इसके स्वाद को दोगुना बढ़ा सकते हैं.
 

5. कॉर्न चीज़ बॉल्स

कॉर्न चीज़ बॉल्स बच्चों को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको आप गरमागरम चाय के साथ में बनाकर खा सकते हैं.  कड़ाके की ठंड में अगर बारिश आ गई है, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट है.

इसे भी पढ़ें: बोरिंग नाश्ता छोड़िए! बच्चों के लिए झटपट से तैयार करें हेल्दी लौकी का सैंडविच

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

delicious snacksrainy day snacksrainy day snacks healthy

Trending news

खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ बंगाल के गवर्नर को मिली धमकी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
Bengal Governor Death Threat
'राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ बंगाल के गवर्नर को मिली धमकी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप