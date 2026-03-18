हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है हेल्दी ब्रेकफास्ट? डायबिटीज जैसी बीमारी दे सकता है अनहेल्दी खाना, जानें एक्सपर्ट की राय

रात को सोने के बाद सुबह तक शरीर को कोई भी फूड नहीं मिलता है. शरीर लगभग 10 से 12 घंटे फास्टिंग मोड में होता है. ऐसे में पहला मील हेल्दी होना चाहिए. जब आप हेल्दी मील से दिन की शुरुआत करते हैं तो दिनभर एनर्जेटिक फील करते हैं. आकाश हेल्थकेयर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा से जानते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है.

हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है?

डॉक्टर के अनुसार ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी मील होता है. ब्रेकफास्ट दिनभर शरीर को एनर्जी देता है. जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उन्हें कमजोरी, चिड़चिड़ापन और काम में फोकस की कमी देखने को मिलती है. लंबे समय तक ये आदत मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है.

हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के फायदे

मेटाबॉलिज्म बूस्ट

हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और बार-बार बीमार पड़ने की संभावना कम होती है.

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मूड में सुधार

हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से मूड में सुधार आता है, जिससे दिनभर एनर्जी बनी रही है. हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से ब्रेन फॉग और स्वभाव में चिड़चिड़ेपन को दूर करता है. ब्रेकफास्ट स्किप करने से सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होते हैं जिसेसे मूड स्विंग होते हैं.

शुगर लेवल

हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है. अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है. शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए.

ब्रेकफास्ट में क्या खाएं?

हेल्दी ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का सेवन करना चाहिए.

डाइट में आप ओट्स या दलिया

अंडा या पनीर

फल और ड्राई फ्रूट्स

दूध या दही को शामिल कर सकते हैं.

ब्रेकफास्ट छोड़ना क्यों खतरनाक?

डॉक्टर के अनुसार ब्रेकफास्ट छोड़ने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से लोग हो सकता है, जिस वजह से चक्कर या फिर कमजोरी महसूस हो सकती है. वहीं ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से लोग बाद में ज्यादा खाना खा लेते हैं जिस वजह से वजन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है. अगर आप दिनभर एक्टिव और फोकस रहना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट स्किप ना करें वहीं हेल्दी बेकफ्रास्ट का सेवन करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.