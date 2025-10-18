दीवाली पर मार्केट में मिल रहा है नकली पनीर, जानें असली की पहचान कैसे करें!

दीपावली के मौके पर बाजारों में रौनक देखने को मिलती है. मार्केट में दुकानों पर जमकर भीड़ देखने को मिलती है. बढ़ती मांग की वजह से खाने की चीजों में मिलावट की जाती है. दिवाली के मौके पर मार्केट पर नकली पनीर मिलता है. लोगों को असली पनीर की पहचान नहीं होती है ऐसे वह बाजार से नकली पनीर खरीद लेते हैं. नकली पनीर का सेवन करने से तबीयत खराब हो जाती है. आइए जानते हैं असली और नकली पनीर की पहचान कैसे करें.

गर्म पानी से करें पहचान

असली-नकली पनीर की पहचान करने के लिए आप पनीर को काटकर गर्म पानी में डाल दें. अगर पनीर पानी में घुल जाता है तो समझ जाना चाहिए कि पनीर नकली है. वेजिटेबल ऑयल से बना पनीर गर्म पानी में घुल जाता है. असली पनीर पानी में घुलता नहीं है.

टेक्सचर से करें पनीर का पता

मार्केट में असली और नकली पनीर की पहचान करने के लिए आप पनीर के टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. असली पनीर सॉफ्ट होता है. वहीं नकली पनीर का टेक्सचर काफी टाइट होता है जो कि खाते समय रबड़ की तरह खिंचता है.

चिकनाई और खुशबू

असली पनीर से दूध की तरह खुशबू आती है वहीं काटते समय पनीर में चिकनाई महसूस होती है. इसके अलावा पनीर को हाथ से मसलेंगे तो वह पूरी तरह से पिस जाएगा.

आयोडीन टिंचर टेस्ट

आयोडीन टिंचर की मदद से आप असली-नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं. इसके लिए पनीर को पानी में उबाल लें. इसके बाद पनीर को ठंड कर लें. अब इसमें आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदे डालें. अगर पानी का रंग नीला या फिर काला पड़ जाता है तो समझ जाए कि पनीर नकली है

