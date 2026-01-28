Advertisement
सिर्फ स्वाद नहीं नजरों का भी है खेल! जानिए फूड प्लेटिंग से कैसे बढ़ती है भूख

Food Plating: जब कोई डिश प्लेट में सुंदर तरीके से सजी होती है तो उसे देखते ही लोगों की भूख अपने आप बढ़ने लगती है. कई बार घर का वही खाना होटल में ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसकी एक बड़ी वजह फूड प्लेटिंग होती है. प्लेट में  खाने को परोसने का तरीका लोगों के दिमाग पर सीधा असर डालता है. आज हम आपको बताएंगे फूड प्लेटिंग से कैसे भूख बढ़ती है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:42 PM IST
सिर्फ स्वाद नहीं नजरों का भी है खेल! जानिए फूड प्लेटिंग से कैसे बढ़ती है भूख

अक्सर लोग जो खाना घर पर खाते हैं अगर वही खाना बाहर होटल में ऑर्डर करते हैं तो वहां वो खाना ज्यादा अच्छा लगता है. इसकी बड़ी वजह है खाने को कैसे सर्व किया जाता है. फूड प्लेटिंग खाने की एक ऐसी कला है जो स्वाद और भूख दोनों को बढ़ाने का काम करती है. सही रंग, सही बर्तन और सजावट खाने को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है. जब खाना दिखने में अच्छा लगता है तो लोग उसे ज्यादा मन लगाकर खाते हैं और स्वाद भी ज्यादा महसूस होता है. इसी वजह से रेस्टोरेंट और होटल में फूड प्लेटिंग पर खास ध्यान देते हैं. घर पर भी अगर इसे अपनाया जाए तो रोज का खाना भी खास बन सकता है और बच्चे भी इसे काफी ज्यादा मन से खाना खत्म करेंगे.

फूड प्लेटिंग क्या है
फूड प्लेटिंग का सबसे बड़ा असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है.  बहुत से फूड रिसर्च के अनुसार सबसे लोग किसी भी खाने को आंखों से परखते हैं. अगर प्लेट में रखा खाना बिखरा हुआ या फीका दिखे तो भूख कम हो जाती है चाहे वो खाना स्वादिष्ट ही क्यों ना हो. वहीं रंगों से सजी प्लेट देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही जल्दी भूख भी लगती है. यही वजह है कि शेफ प्लेट में रंगों का खास ध्यान रखते हैं. खाने में प्लेट में सजाने में रंगों का बैलेंस बहुत जरूरी होता है. हरी सब्जियां, लाल टमाटर, पीली दाल या सफेद चावल जब एक साथ प्लेट में होते हैं तो डिश ज्यादा आकर्षक दिखती है. कलरफुल खानादिमाग को संकेत देता है कि ये ताजा और स्वादिष्ट है.

बर्तन भी होना चाहिए खास
सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि प्लेट का भी बहुत मायने रखता है. सफेद या हल्के रंग की प्लेट में खाना ज्यादा उभरकर नजर आता है. बड़ी प्लेट में थोड़ी मात्रा में खाना ज्यादा एलिगेंट लगता है जबकि बहुत भरी प्लेट देखने में भारी लग सकती है. सही प्लेट का इस्तेमाल खाने की खूबसूरती को बढ़ा देता है. कई बार बडे़ होटल में काफी बड़े प्लेट में थोड़ा से खाना रख कर देते हैं जिससे खाना काफी क्लासिक लगता है.

कैसे करें सजावट
खाने को सजाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़तीहै. थोड़ी सी हरी धनिया, पुदीना या नींबू का टुकड़ा भी प्लेट को खास बना सकता है. सॉस या चटनी को सही जगह पर डालने से डिश का लुक बदल जाता है. कई बार खाने को सजाने के लिए काली सफेद तिल और तरह-तरह के सिड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. फूड प्लेटिंग का असर बच्चों पर भी बहुत जल्दी पड़ता है. अगर बच्चों की थाली रंगीन और सजी हुई हो तो वो खाना ज्यादा खुशी से खाते हैं. जो बच्चे सब्जियों से दूर भागते हैं वे भी खूबसूरत प्लेट देखकर खाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं. इससे उनकी डाइट भी बेहतर हो सकती है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

