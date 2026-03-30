कुछ मिनटों में पता चलेगा घी नकली है या असली, FSSAI ने शेयर किया आसान तरीका

आज के समय में खाने-पीने की अधिकतर चीजों में मिलावट देखने को मिलती है. मिलावटी चीजों को खाने से कई तरह की बीमारी हो सकती है. अधिकतर भारतीय घरों में घी का सेवन किया जाता है. घी ना केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. मार्केट में बिकने वाले अधिकतर घी शुद्ध नहीं होता है. खराब क्वालिटी का घी खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. घर पर आप आसानी से असली और नकली घी की पहचान कर सकते हैं.

FSSAI ने शेयर किया जांच का तरीक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लोगों को जागरूक करने के लिए घर पर ही घी की शुद्धता की जांच करने का तरीका बताया है. आप आसानी से घर पर शुद्ध और मिलावटी घी की जांच कर सकते हैं.

सेहत के लिए खराब होता है मिलावटी घी

असली घी में कई पोषक तत्व और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. वहीं मिलावटी घी में खराब फैट होता है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. खराब फैट का सेवन करने से पाचन पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा कई गंभीर बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है.

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कैसे करें असली और नकली घी की पहचान

1 मिलीलीटर पिघला हुआ घी, 1 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आधा चम्मच चीनी और कांच की शीशी

अब कांच की शीशी में 1 मिलीलीटर पिघला हुआ घी डाल दें. इसमें 1 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें. इसमें आधा चम्मच चीनी मिलाएं. अब इस मिक्सचर को 2 मिनट तक काफी जोर से हिलाएं. इसके बाद मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दें.

असली और नकली की पहचान कैसे होगी

असली घी के रंग में कोई बदलाव नहीं आता है. मिलावटी घी की निचली परत का रंग गुलाबी या लाल हो जाएगा. रंग में बदलाव मिलावट का संकेत हो सकता है.

घी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें

मार्केट से घी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. घी हमेशा सर्टिफाइड ब्रांड से ही खरीदना चाहिए. पैकेट की क्वालिटी पर मार्क और लेबलिंग जरूर देखें. ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदने से बचना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.