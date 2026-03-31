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Gen Z को खूब पसंद आ रही है गोवा की ये फेमस डिश 'Xacuti', फटाफट जान लें बनाना का आसान तरीका

Goa Famous Dish Xacuti Recipe: आजकल Gen Z लोगों को गोवा की ये फेमस डिश 'Xacuti'को खाना बेहद ही पसंद आ रहा है. आइए आपको बताते हैं फटाफट से कैसे बना सकते हैं रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:24 AM IST
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Gen Z को खूब पसंद आ रही है गोवा की ये फेमस डिश 'Xacuti', फटाफट जान लें बनाना का आसान तरीका

Goa Famous Dish Xacuti Recipe:  आजकल कई तरह-तरह के डिश देखने को मिल जाते हैं जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ में भी कई तरीके से सुधार करते हैं. आपको बता दें इन दिनों Gen Z के बीच गोवा की ये फेमस डिश Xacuti बेहद ही फेमस है. मशहूर डिश अब सिर्फ लोकल लोगों तक नहीं बल्कि हर जगह फैल चुकी है, जिसको खाना लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग खूब इसकी रेसिपी को शेयर कर रहे हैं. युवाओं की पहली पसंद ये बनती जा रही है. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. झटपट से कम सामना के साथ बनकर तैयार हो जाएगा. 
 

आजकल के लोग खाने में नई-नई चीजों को अपनाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. नए फ्लेवर और नए-नए एक्सपीरियंस को करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. Xacuti लोगों को इसलिए भी काफी ज्यादा पसंद होता है क्योकि ये तीखा होता है और स्वाद में काफी ज्यादा चटपटा भी होता है. आइए आपको बताते हैं इसका आसानी से बनने वाली रेसिपी.
 

घर पर Xacuti को आसानी से कैसे बनाएं?
 

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Xacuti को बनाने की सामग्री

इसको बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे चिकन, कसा हुआ नारियल, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, कश्मीरी मिर्च, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, आधा-आधा चम्मच जीरा, सौंफ, खसखस और साबुत धनिया, मेथी दाना, काले तिल और हल्दी, जायफल पाउडर, ताजा धनिया और नमक ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.
 

Xacuti को बनाने की विधि

Xacuti को घर पर फटाफट से बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन में तेल को डालकर गरम करना है और फिर इसमें कश्मीरी मिर्च को डालकर भून लेना है और फिर हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है. इसमें ऊपर से कसा हुआ नारियल और सभी साबुत मसाले को डालकर अच्छे से पकाना है. ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में पीस लेना है. एक बाउल लेना है और फिर चिकन के टुकड़े, शाकुती मसाला और नमक को डालकर उसको धीमी आंच पर पकाकर रख देना है. 30 मिनट तक पकने के लिए रख दें. जायफल पाउडर और धनिये को ऊपर से डालना है अब आपका Xacuti बनकर तैयार है. इसको आप गरमागरम रोटी या चावल के साथ खाना चाहिए. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. 

ये भी पढ़ें:  चटर पटर खाने का है मन तो घर पर बनाएं कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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