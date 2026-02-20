Advertisement
मलाई से बिना मक्खन अलग किए तैयार होगा देसी घी, अब नहीं लगेगा घंटों का टाइम!

How To Make Desi Ghee: घर में मलाई से घी बनाना कई लोगों को मुश्किल और टाइम लेने वाला काम लगता है. मथानी चलाना, मक्खन निकालना और फिर ढेर सारे बर्तन धोना किसी टास्क से कम नहीं होता है. पर क्या आपको पता है कि एक आसान देसी ट्रिक से ये काम मिनटों में हो सकता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:42 AM IST
मलाई से बिना मक्खन अलग किए तैयार होगा देसी घी, अब नहीं लगेगा घंटों का टाइम!

अगर आप भी हफ्तों तक फ्रिज में मलाई जमा रखते हैं और घी बनाने से बचते हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत काम का है.  बिना ज्यादा मेहनत के खुशबूदार और दानेदार घी बनाना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. नई स्मार्ट किचन ट्रिक में मलाई को हल्का गर्म करके एक खास तरीके से ठंडा किया जाता है. इससे मक्खन और छाछ अपने आप अलग हो जाते हैं और मेहनत बच जाती है. इस तरीके से समय भी कम लगता है और शुद्ध घी भी आसानी से तैयार हो जाता है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप मलाई से बिना मक्खन अलग किए देसी घी तैयार कर सकते हैं.

कैसे बनाएं घी
सबसे पहले अपनी जमा हुई मलाई को कड़ाही में डालें और धीमी आंच पर हल्का गर्म करें. बस इतना ही ग्रम करें कि मलाई पिघल जाए और स्मूद लिक्विड बन जाए. ज्यादा उबालना जरूरी नहीं क्योंकि इससे स्वाद बदल सकता है. अब इस पिघली मलाई में थोड़ा सा सादा पानी मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर दें. ये छोटा सा स्टेप आगे मक्खन और छाछ को अलग करने में मदद करता है. अब इस मिक्चर को को कुछ देर ठंडा होने दें ताकि वो कमरे के तापमान पर आ जाए. अब एक स्टील या कांच का गिलास लें और उसे पानी से भरकर कड़ाही के बीच में सीधा रख दें. 

फ्रिज में रख दें
अब कड़ाही को ढककर फ्रिज में रख दें और 4 से 5 घंटे या रातभर छोड़ दें. ठंड में मलाई की फैट ऊपर जमकर सफेद परत बना लेती है और नीचे पतली छाछ रह जाती है. अब ऊपर जमी परत को धीरे से निकालें और पैन में डालकर गैस पर रख दें. मीडियम आंच पर इसे पिघलने दें और कुछ ही देर में मक्खन सुनहरा होकर खुशबूदार घी छोड़ देगा. जब घी में हल्की सी खुशबू और दानेदार टेक्सचर दिखने लगे तो गैस बंद कर दें. ठंडा होने पर छानकर कांच के जार में भर लें. घर पर तैयार किया गया ये घी पूरी तरह शुद्ध और घर का बना होता है. इस आसान ट्रिक से न हाथ थकेंगे न ही ज्यादा समय लगेगा.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

how to make desi ghee

