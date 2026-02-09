Heavy Dinner नहीं, रात के लिए बेस्ट है 'मूंग दाल सूप'; तुरंत नोट करें ये हल्की और टेस्टी रेसिपी

Green Moong Dal Soup Benefit: हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो कर रहे लोग अक्सर पौष्टिक भोजन सही समय पर करना चाहते हैं. वहीं रात के समय लोग कुछ ऐसा खाना चाहते हैं, जो हल्का भी हो, पौष्टिक भी हो और पेट पर भारी भी न पड़े. ऐसे में ग्रीन मूंग दाल सूप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. ये सूप न सिर्फ जल्दी बन जाता है, बल्कि वेट कंट्रोल, डाइजेशन और अच्छी नींद के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है.

ग्रीन मूंग दाल सूप बनाने की आसान रेसिपी

ग्रीन मूंग दाल बनाने के लिए आपको आधा कप भिगोई हरी मूंग दाल लें, 3 कपल पानी, 1 छोटा कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा, 2 बारीक कटी हुई लहसुन की कली, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच घी या ऑलिव ऑयल, सजाने के लिए हरा धनिया की जरूरी होती है.

कैसे बनाएं ग्रीन मूंग दाल सूप?

ग्रीन मूंग दाल सूप बनाने के लिए आप कुकर में घी या तेल गर्म करें, उसमें अदरक और लहसुन डालकर हल्का भून लें. इसके बाद अब मूंग दाल डालें और 1 से 2 मिनट चलाएं. अब हल्दा, नमक और पानी डालकर 2 से 3 सीटी में दाल पकाएं. इसके बाद ठंडा होने पर दाल को हल्का सा मिक्सर में ब्लेंड कर दें. दोबारा गैस पर रखें, काली मिर्च डालें और 2 मिनट के लिए उबालें. लास्ट में ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें.

ग्रीन मूंग दाल सूप के फायदे

ग्रीन मूंग दाल आसानी से पच जाती है. ऐसे में रात में इसे खाने से गैस, अपच और भारीपन की समस्या नहीं होती. ये पेट को आराम देती है और आंतों को साफ करने में मदद करती है. इस सूप में कम कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन होता है. ये देर तक पेट भरा रखता है, इससे रात में ओवरईटिंग नहीं होती. वहीं वेट कम करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन डिनर ऑप्शन है. पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसे डाइट में शामिल करने से नींद बेहतर आती है और सुबह शरीर तरोताजा महसूस करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.