Happy Women's Day 2026: अपना 'शेफ मोड' ऑन करके घर की महिलाओं के लिए बनाएं ये 5 टेस्टी स्नैक्स, खुशी से खिल उठेगा चेहरा

Happy Women's Day 2026: 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमन डे है, जिसको बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है और सभी वीमेंस का दिन बड़ा ही खास मनाते हैं. इस दिन अपने घर की सभी महिलाओं के दिन को खास बनाने के लिए उनके लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उनके चेहरे पर एक बड़ी से स्माइल आ सके. आजकल के समय में महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं है वो हर कदम-कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर चलती है. इस दिन आप उनकी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेकर आप खुद किचन में उतरकर उनके लिए टेस्टी स्नैक्स को बना सकते हैं. ये उनके लिए सबसे प्यारा सरप्राइज होगा और खुशी से उनका चेहरा भी खिल उठेगा. महंगे गिफ्ट देने की बजाय छोटी-सी कोशिश भी दिल जीत लेती है. आइए आपको बताते हैं आप क्या बना सकते हैं?



वुमन डे टेस्टी स्नैक्स



1. आलू टिक्की

अगर आपको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है, तो आप आलू टिक्की को घर पर महिलाओं के लिए बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट से बनकर भी तैयार हो जाती है. खाने में भी अधिकतर महिलाओं को पसंद होती है.गरम-गरम आलू टिक्की को आप हरी चटनी के साथ बनाकर दे सकते हैं.



2. चीज कटलेट

चीज कटलेट खाने में टेस्टी होती है और झटपट से बनकर भी तैयार हो जाती है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजें भी नहीं लगती है. बनने के बाद उनको खाने के लिए देंगे, तो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगी.



3. वेज सैंडविच

अगर आप घर की महिलाओं के लिए झटपट वाली चीजों को बनाकर उनको देना चाहते हैं, तो आप वेज सैंडविच को बनाकर उनको दे सकते हैं. इसमें आप उनके पसंद की सब्जियों को मिक्स कर सकते हैं. सुनहरा और क्रिस्पी होने के बाद भी आपको उनको देना है.



4. चिली पनीर

चिली पनीर भला किसको खाना पसंद नहीं होता है. इस वुमन डे घर की सभी महिलाओं के दिन को खास बनाने के लिए आप इस डिश को घर पर बनाकर उनको खिला सकते हैं. यही उनके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज हो सकता है.



5. पकौड़ी

आप अपनी घर की महिलाओं के लिए उनके पसंद की पकौड़ी को बनाकर खिला सकते हैं. ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी और आपकी चेहरे पर खुशी का कारण भी बनेगी. इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है.



