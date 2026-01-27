Advertisement
नाश्ते में करें दलिया का सेवन, नहीं बनेगी गैस और ब्लोटिंग, जानें इसके फायदे

सुबह-सुबह खाने की शुरूआत हेल्दी फूड्स से करनी चाहिए. लाइट नाश्ता करना सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है. ब्रेकफास्ट में आप दलिया का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं दलिया खाने के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shilpa|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:33 PM IST
  1. सुबह की शुरुआत अगर हल्के, स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ते से हो जाए तो पूरा दिन अच्छा निकलता है. ऐसे में दलिया एक ऐसा भोजन है, जो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक आपकी सेहत का भरोसेमंद साथी बन सकता है.
  2. दलिया खाने के फायदे
    आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर जंक फूड या बाहर का तला-भुना खाना खा लेते हैं जो पेट और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर आप रोज के खाने में दलिया शामिल कर लें, तो यह शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ-साथ आपको कई बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है. दलिया पचने में हल्का होता है और पेट पर बोझ नहीं डालता, इसलिए इसे किसी भी समय खाया जा सकता है.
  3. दलिया के गुण 
    दलिया में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. नियमित रूप से दलिया खाने से कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में काफी राहत मिलती है. यही वजह है कि डॉक्टर और आयुर्वेद विशेषज्ञ भी इसे रोजाना खाने की सलाह देते हैं.अगर वजन कम करना चाहते हैं तो दलिया आपके लिए बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह कम कैलोरी वाला भोजन है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और आप ओवरईटिंग से बचते हैं.
  4. दलिया हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद 
    दलिया दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद फाइबर और जरूरी पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी दलिया अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता. बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए दूध वाला दलिया ऊर्जा देने वाला आहार है, जबकि सब्जियों या दाल के साथ बना नमकीन दलिया लंच या डिनर के लिए परफेक्ट रहता है. रात के खाने में हल्का दलिया खाने से नींद भी अच्छी आती है और पेट साफ रहता है. बस ध्यान रखें कि इसमें ज्यादा तेल-मसाले न डालें.
  5. इनपुट-आईएएनएस
  6. Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 
