बिना तेल-मसाले के बनाएं ये टेस्टी चाट, नाश्ते के लिए बेस्ट है शकरकंद की हेल्दी और टेस्टी डिश

Sweet Potato Chaat: शाम की भूख के लिए बिना तेल-मसाले वाली शकरकंद की चाट एक बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन है, जो टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने की रेसिपी बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:35 PM IST
बिना तेल-मसाले के बनाएं ये टेस्टी चाट, नाश्ते के लिए बेस्ट है शकरकंद की हेल्दी और टेस्टी डिश

Sweet Potato Chaat Recipe: शाम के समय क्रेविंग होने पर कुछ अच्छा खाने का मन होता है. खासकर सेहत का ध्यान रखने वाले लोग शाम के नाश्ते के लिए कुछ ऐसा खाना चाहते हैं, जो टेस्टी होने के साथ-साथ फायदेमंद भी हो. ऐसे में शकरकंद की चाट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये बिना तेल और मसलों के भी बेहद स्वादिष्ट लगता है. इस डिश की खास बात ये है कि शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो बॉडी के साथ-साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे.

 

शकरकंद के पोषक तत्व
पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके सेवन से डाइजेशन बेहतर होता है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं. ऐसे में इसके सेवन से पेट साफ रहता है, जिसका असर सीधे स्किन पर दिखाई देता है और स्किन में नेचुरल चमक आती है. शाम के नाश्ते में अक्सर हम तले-भुने स्नैक्स खा लेते हैं, जो वेट बढ़ाने और स्किन प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं. वहीं उबला हुआ शकरकंद हल्का होता है और इसके सेवन से लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है. 

कैसे बनाएं शकरकंद की हेल्दी चाट?
शकरकंद की हेल्दी चाट बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 मीडियम साइज के शकरकंद को अच्छे से धोकर उबाल लें. ठंडा होने पर इनके छिलके को उतारकर छोटे टुकड़ों में काटें. इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, टामटर और खीरा डालें. इसके बाद स्वादानुसार काला नमक, भुना जीरा पाउडर और नींबू का रस मिलाएं. आप चाहें तो ऊपर से हरा धनिया डाल सकते हैं. अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें हरी मिर्च भी मिला सकते हैं. इस चाट को बनाने के लिए न ज्यादा तेल की जरूरत होती है और न ही भारी चाट मसालों की. फिर भी ये स्वाद में अच्छा होता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक इसे पसंद करते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

