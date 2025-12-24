जिम जाने वाले लोग मसल्स ग्रोथ के लिए खाएं ये चीजें, जानें हेल्दी ब्रेकफास्ट

आज के समय में फिटनेस टारगेट करने के लिए सबसे जरूरी मसल्स गेन है. मसल्स गेन यानी मांसपेशियों का विकास, क्योंकि मांसपेशियां हमारी नसों को ही हीं बल्कि शरीर को चालने के लिए एनर्जी देता है. आजकल लोग मसल्स गेन के लिए बायसेप्स करते हैं. ऐसे में आपके लिए कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन लेकर आए हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बना सकता है.

अंडे

सुबह के समय अंडे का नाश्ता करना बेहद हेल्दी होता है. अंडे में प्रोटीन होता है. इसके अलावा अंडे में कैल्शियम, विटामिन्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मसल्स बनाने में मदद करते हैं. आप नाश्ते में उबले अंडे खा सकते हैं.

पनीर

अगर आप अंडा नहीं खा सकते हैं तो आप अपनी डाइट में पनीर को शामिल कर सकते हैं. पनीर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन हैं. सुबह नाश्ते में पनीर खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है. आप नाश्ते में पनीर पराठा और पनीर सैलेड खा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ओट्स और पीनट बटर

ओट्स में फाइबर और कॉम्पेलक्स कार्ब्स होता है. इसका सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है. ओट्स के साथ आप पीनट बटर भी खा सकते हैं. सुबह नाश्ते में दूध में एक चम्मच पीनट बटन मिला दें. इसके बाद इसमें बादाम, अखरोट,ओट्स डाल दें. लीजिए आपका प्रोटीन ब्रेकफास्ट तैयार है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.