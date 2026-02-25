घर पर होली पार्टी में बच्चों के लिए बनाएं क्रिस्पी टॉफी समोसा, खाने के बाद बच्चे बोलेंगे- 'वाह मम्मी'

Crispy Toffee Samosa Recipe: होली आने से पहले ही लोग काफी सारी तैयारियां कर लेते हैं. घरों में पापड़ भी बनाएं जाते हैं और कई सारे और पकवानों को भी बनाया जाता है. अगर आप बच्चों के लिए कुछ क्रिस्पी, टेस्टी और अलग से चीजों को घर पर पार्टी में बनाना चाहते हैं, तो आप टॉफी समोसा को बना सकते हैं. ये खाने में भी काफी अच्छा लगेगा और सभी बच्चों को भी खूब पसंद आएगा. ये डिश घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है. बच्चों का चेहरा भी खिल उठेगा और बार-बार आपको बनाने के लिए भी बोलेंगे. एक बार चखने के बाद बच्चे कहेंगे- 'वाह मम्मी खाकर मजा ही आ गया'. अगर आप इसकी रेसिपी को खोज रही हैं और नहीं मिल रही हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की होने वाली है. आपको बनाने की आसान रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसको आप कम समय में भी झटपट से तैयार कर सकते हैं. नोट कर लें.



टॉफी समोसा बनाने के लिए सामग्री

टॉफी समोसा बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- गेंहू का आटा, मैदा, अजवाइन, नमक, पानी , घी या तेल, उबले हुए आलू, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, अदरक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, लाल मिर्च पाउडर.



टॉफी समोसा बनाने की विधि

टॉफी समोसा को घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल लेना है और उसमें गेंहू का आटा, मैदा, अजवाइन, नमक, घी, पानी इन सभी चीजों को डालकर इसको हल्के-हल्के हाथों से गूंथ लेना है. फिर 15 मिनट तक ढककर रख देना है. अब आपको स्टफिंग के लिए एक बाउल में उबले आलू को मैश करके डाल देना है और फिर इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, लाल मिर्च पाउडर को डालकर मिक्स कर लेना है. एक कड़ाही लेनी है इसमें तेल को डालकर गरम कर लेना है और फिर हरी मिर्च,प्याज को डालकर भून लेना है और उबले मटर और मैश किए आलू को भी मिला दें. स्टफिंग तैयार करने के बाद आपको इसको ठंडा होने के लिए रख देना है. इसके बाद आटे की छोटी लोई बनाकर किनारों में पानी लगाएं फिर स्टफिंग को डालकर इसको टॉफी का छोटा सा शेप दे दें. गरम तेल में आपको गोल्डन होने तकइसको अच्छे से तलना है ताकि कच्चापन ना आए. आपका क्रिस्पी टॉफी समोसा बनकर तैयार है. इसको होली में बनाएंगे तो त्योहार का मजा दोगुना हो जाएगा. बच्चें खूब चाव से खाएंगे.

