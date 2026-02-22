होली पर मेहमानों के लिए घर पर बनाएं हलवाई जैसे फूले-फूले गुलगुले, फटाफट से जानिए परफेक्ट रेसिपी

Fluffy Gul Gule Recipe: होली आने से पहले ही इसकी धूम हर जगह शुरू हो जाती है. बच्चों से लेकर बड़े तक रंगों की मस्ती के साथ-साथ दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ तरह-तरह के पकवानों का भी स्वाद लेते हैं. लोग घर में खूब सारी डिश को भी बनाते हैं और आस-पड़ोस के लोगों को भी बांटते हैं अगर आप इस होली अपने दिन को यादगार बनाने के साथ-साथ कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना चाहते हैं, तो आप हलवाई जैसे फूले-फूले गुलगुले को घर पर ही बना सकते हैं. इसको बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और झटपट से तैयार भी हो जाएंगे. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. इस डिश को लोग अलग-अलग तरीके से बनाते हैं लेकिन अधिकतर लोग शाम की चाय के साथ गरमागरम खाते हैं. इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में धूम जाती है घर पर बनाना भी आसान है. अगर आप इसको बनाने की सोच रहे हैं लेकिन बनाने की रेसिपी आप नहीं जानते हैं, तो आइए ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. नोट कर लें बनाने की आसान विधि.



हलवाई जैसे फूले-फूले गुलगुले कैसे बनाएं?

गुलगुले बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर हलवाई जैसे फूले-फूले गुलगुले बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी सामग्री की जरूरत होती है जैसे गेहूं का आटा, सौंफ, गुड़, बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर, घी, पानी ये चीजें आपके पास होनी चाहिए. आप चाहे तो अपनी तरफ से भी कुछ और चीजों को एड कर सकते हैं.



गुलगुले बनाने की विधि

फूले-फूले गुलगुले घर पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और फिर उसमें पानी डालकर गर्म करना है. गुड़ को उसमें डालकर पिघला लेना है. एक अलग से बाउल लेना है उसमें आटे को डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है, इसी घोल में अब आपको सौंफ, इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा को मिला देना है आपको इसको ना ज्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज्यादा पतला करना है वरना आपके गुलगुले फूले-फूले नहीं बनेंगे. इसमें घोल ही सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर इसको आपको 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है. कढ़ाही लेनी है फिर इसमें घी डालकर मीडियम आंच पर रखकर इसको गर्म करना है इसमें अब आपको धीरे-धीरे से घोल को डाल देना है उसमें गोल आकार अपने आप आ जाएगा. सुनहरा भूरा होने तक आपको इसको भून लेना है. अब आपके हलवाई जैसे फूले-फूले गुलगुले बनकर तैयार है.



