घर पर बनाएं सूजी पापड़, ट्राई करें ये आसान रेसिपी, मिलेगा मार्केट जैसा स्वाद

पापड़ किसी भी बोरिंग खाने का स्वाद बदल देता है. सिंपल दाल-चावल के साथ पापड़ मिल जाए तो स्वाद दो गुना हो जाता है. इन दिनों लोगों को सूजी के पापड़ काफी पसंद आते हैं. सूजी के पापड़ हल्के और टेस्टी होते हैं. इसे बनाना बहुत ही आसान होता है. आप घर पर आसानी से सूजी का पापड़ बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर सूजी का पापड़ कैसे बनाएं.

घर पर बना सकते हैं पापड़

खाना खाने का मजा जब बढ़ जाता है खाने की थाली में पापड़ हो. आप घर पर सिंपल और टेस्टी पापड़ बना सकते हैं. ये पापड़ स्वाद बेहद टेस्टी लगता है. सूजी से बना पड़ा हल्का कुरकुरा होता है.

आसानी से बना सकते हैं पापड़

इस पापड़ को बनाना बेहद आसान है. तेज धूप और थोड़ी सी मेहनत में आप आसानी से घर पर सूजी के पापड़ बना सकते हैं. इस पापड़ को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इस पापड़ को आप गरम-गरम स्नैक के रूप में खा सकते हैं. घर के बच्चे से लेकर बड़े लोगों को क्रंची और हेल्दी पापड़ पसंद आएगा.

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कैसे बनाएं पापड़

सूजी से बने पापड़ बेहद हल्के होते हैं. इन पापड़ को बनाने में ज्यादा झंझट नहीं होती है. इनका टेक्सचर हल्का कुरकुरा होता है. इस खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है. मार्केट में मिलने वाले पापड़ में प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐस में आप घर पर फ्रेश पापड़ बना सकते हैं.

एक बर्तन में पानी उबाल लें. जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसमें नमक डालकर घोल लें. इसके बाद इसमें जीरा और तेल डाल दें. इससे पापड़ में हल्का फ्लेव और कुरकरापन आएगा.

जब सूजी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा. पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आसानी से फैलाया जा सके. लेकिन पेस्ट ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए. अब एक थाली या ट्रे को ग्रीस कर लें. इसके बाद चम्मच की मदद से पेस्ट को गोल गोल फैला दें. इसके बाद कपड़े या प्लास्टिक शीट पर छोटे-छोटे पापड़ बना लें. इन पापड़ को कुछ दिनों तक तेज धूप में सूखा लें. इसके बाद पापड़ को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें.