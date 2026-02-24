बिना झंझट तवे पर बनाएं फूले-फूले पैन केक, बच्चे बंद कर देंगे बाहर का खाना, जानें रेसिपी

आज के समय में बच्चे बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में आप घर पर उनके लिए स्पेशल पैनकेक बना सकते हैं. ज्यादातर लोगों को पैनकेक बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है आप आसानी से इसे बना सकते हैं. घर पर बना पैनकेक मार्केट में मिलने वाले पैनकेक से बेहतर माना जाता है, क्योंकि आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें सामग्री मिला सकते हैं. आप बच्चों के लिए कम मीठा या बिना अंडे वाला पैनकेक भी बना सकते हैं.आइए जानते हैं 5 मिनट में सॉफ्ट और फूले हुए पैन केक कैसे बनाएं.

पैन केक बनाने की समाग्री

1 कप मैदा

1 बड़ा चम्मच चीनी

1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

1 चुटकी नमक

1 अंडा ऑप्शनल

1 बड़ा चम्मच मक्खन पिघला हुआ

आधा छोटा चम्मच वैनिला एसेंस

कैसे तैयार करें बैटर

सबसे पहले एक बाउल लें. इसमें मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक डाल दें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें.

अब दूसरे बाउल में दूध, अंडा (अगर आप अंडा मिक्स कर रहे हैं तो), मक्खन, वैनिला एसेंड डालकर अच्छे से फेंट लें. अब इस बैटर में पहले बाउल का बैटर डालकर मिक्स कर लें. ध्यान रखें की बैटर ज्यादा पतला या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो.

पैन केक बनाने का तरीका

सबसे पहले नॉन-स्टिक तवा लें, इसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तवा गर्म हो जाए तो इस पर मक्खन डाल दें.

अब चम्मच या कड़छी की मदद से पैन के बीच में बैटर डाल दें, बैटर खुद फैल जाएगा.

लगभग 1 मिनट बाद पैन केक की सतह पर छोटे-छोटे बुलबुले नजर आने लगेंगे. जिसके बाद आप इसे पलट दें. पलटते समय स्पैटूला का यूज करें. फिर इसे 30 से 40 सेकंड तक पकाएं

सर्व कैसे करें

आप पैन केक को शहद, चॉकलेट सिरप या फिर केले के स्लाइस के साथ सर्व कर सकते हैं. बच्चों को चॉकलेट सिरप के साथ पैन केक ज्यादा पसंद आ सकता है.