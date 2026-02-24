Advertisement
trendingNow13121637
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

बिना झंझट तवे पर बनाएं फूले-फूले पैन केक, बच्चे बंद कर देंगे बाहर का खाना, जानें रेसिपी

आप घर पर आसानी से पैनकेक बना सकते हैं. सही मात्रा और हल्का बैटर तैयार करके आप बच्चों के लिए टेस्टी पैनकेक बना सकते हैं. आइए जानते हैं बच्चों के लिए सॉफ्ट और फूले हुए पैनकेक बनाने की आसान रेसिपी.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना झंझट तवे पर बनाएं फूले-फूले पैन केक, बच्चे बंद कर देंगे बाहर का खाना, जानें रेसिपी

आज के समय में बच्चे बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में आप घर पर उनके लिए स्पेशल पैनकेक बना सकते हैं. ज्यादातर लोगों को पैनकेक बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है आप आसानी से इसे बना सकते हैं. घर पर बना पैनकेक मार्केट में मिलने वाले पैनकेक से बेहतर माना जाता है, क्योंकि आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें सामग्री मिला सकते हैं. आप बच्चों के लिए कम मीठा या बिना अंडे वाला पैनकेक भी बना सकते हैं.आइए जानते हैं 5 मिनट में सॉफ्ट और फूले हुए पैन केक कैसे बनाएं. 

पैन केक बनाने की समाग्री 
1 कप मैदा 
1 बड़ा चम्मच चीनी 
1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर 
1 चुटकी नमक 
1 अंडा ऑप्शनल 
1 बड़ा चम्मच मक्खन पिघला हुआ 
आधा छोटा चम्मच वैनिला एसेंस 

कैसे तैयार करें बैटर 
सबसे पहले एक बाउल लें. इसमें मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक डाल दें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब दूसरे बाउल में दूध, अंडा (अगर आप अंडा मिक्स कर रहे हैं तो), मक्खन, वैनिला एसेंड डालकर अच्छे से फेंट लें. अब इस बैटर में पहले बाउल का बैटर डालकर मिक्स कर लें. ध्यान रखें की बैटर ज्यादा पतला या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो. 

पैन केक बनाने का तरीका 
सबसे पहले नॉन-स्टिक तवा लें, इसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तवा गर्म हो जाए तो इस पर मक्खन डाल दें. 

अब चम्मच या कड़छी की मदद से पैन के बीच में बैटर डाल दें, बैटर खुद फैल जाएगा. 

लगभग 1 मिनट बाद पैन केक की सतह पर छोटे-छोटे बुलबुले  नजर आने लगेंगे. जिसके बाद आप इसे पलट दें. पलटते समय स्पैटूला का यूज करें. फिर इसे 30 से 40 सेकंड तक पकाएं 

सर्व कैसे करें 
आप पैन केक को शहद, चॉकलेट सिरप या फिर केले के स्लाइस के साथ सर्व कर सकते हैं. बच्चों को चॉकलेट सिरप के साथ पैन केक ज्यादा पसंद आ सकता है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleRecipe

Trending news

बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते