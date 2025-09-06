बाजार में होता है मिलावट और प्रिजर्वेटिव्स का डर, घर में ऐसे बनाकर स्टोर कर लें इमली की चटपटी चटनी
Imli ki Chutney: बाजार में मिलने वाली इमली की चटनी का टेस्ट भले ही अच्छा लगे, लेकिन उसमें मिलावट और प्रिजर्वेटिव्स का डर हमेशा रहता है. ऐसे में घर पर बनी इमली की चटनी सबसे सेफ और टेस्टी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:51 AM IST
Tamarind Sauce Recipe: बरसात या गर्मी का मौसम हो, खाने के साथ अगर इमली की खट्टी-मीठी चटनी मिल जाए तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है. समोसे, पकौड़े, दही बड़े या चाट जैसी चीजों में इमली की चटनी का टेस्ट अनोखा होता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाली चटनियों में मिलावट और प्रिजर्वेटिव्स का खतरा रहता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं. ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है घर पर ही इमली की चटपटी चटनी बनाना और उसे स्टोर करना. ये न सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि इसे सेहतमंद भी कहा जा सकता.

घर पर इमली की चटनी बनाने का तरीका

जरूरी सामग्री

इमली - 1 कप (भिगोकर गूदा निकाल लें)

गुड़ - 1 कप (कुचला हुआ)

चीनी - 2 बड़े चम्मच

नमक - स्वादानुसार

भुना जीरा पाउडर - 1 चम्मच

सौंठ पाउडर - आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - आधा चम्मच

काली मिर्च - आधा चम्मच

पानी - 2 कप

कैसे बनाएं?

-सबसे पहले इमली का गूदा निकालकर अलग रख लें.

-अब एक पैन में पानी, गुड़ और चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं.

-जब गुड़ और चीनी पूरी तरह घुल जाएं तो इसमें इमली का गूदा डाल दें.

-अब इसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंठ पाउडर और भुना जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं.

-चटनी को तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ी न हो जाए.

गाढ़ी होने पर गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें.

इमली की चटनी को स्टोर करने का तरीका

ठंडी हो चुकी चटनी को कांच की साफ और सूखी बोतल में भरकर एयरटाइट ढक्कन लगा दें. इसे फ्रिज में स्टोर करने पर 2-3 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. हर बार चम्मच से चटनी निकालते समय ध्यान रखें कि चम्मच बिल्कुल सूखा हो, ताकि इसमें नमी न जाए.

घर की चटनी के फायदे

1. इसमें कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं होता.
2. स्वाद पूरी तरह नैचुरल और हेल्दी होता है.
3. बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे बेफिक्र होकर खा सकता है.
4. घर की बनी चटनी को स्नैक्स, रोटी, परांठे और चावल के साथ भी खाया जा सकता है.

