घर पर बनाएं कैफे जैसा हॉट चॉकलेट, जानें सिंपल रेसिपी!

सर्दियों के मौसम में मीठा और गर्म ड्रिंक का सेवन करना हर किसी को पसंद होता है. सर्दियों के मौसम के लिए हॉट चॉकलेट एक परफेक्ट ड्रिंक साबित हो सकती है. क्रीमी, चॉकलेटी और गर्म हॉट चॉकलेट हर किसी को पसंद आएगी. परिवार के लोगों को ये ड्रिंक जरूर पसंद आएगी. आइए जानते हैं हॉट चॉकलेट बनाने की रेसिपी.

हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सामग्री

2 कप फुल क्रीम दूध

2 बड़े चम्मच कोको पाउडर

2 चम्मच डार्क मिल्क या फिर मिल्क चॉकलेट

1 चम्मच चीनी

आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस

सजाने के लिए मार्शमैलो या व्हिप्ड क्रीम

हॉट चॉकलेट बनाने का तरीका

एक पैन में सबसे पहले दूध को गर्म कर लें.

जब दूध उबल जाए तो इसमें कोको पाउडर और चीनी डालकर इसे अच्छे से मिला लें.

जब दूध और कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें कटी हुई चॉकलेट डाल दें.

जब तक चॉकलेट अच्छे से पिघल ना जाए तब तक दूध को चलाते रहें.

अब गैस को बंद कर दें. इसके बाद इसमें वनीला एसेंस मिलाएं.

अब हॉट चॉकलेट को कप में डालकर मार्शमैलो या व्हिप्ड क्रीम से सजाएं.

