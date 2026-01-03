घर पर बनाएं कैफे स्टाइल में हॉट चॉकलेट, जानें रेसिपी!

सर्दियों के मौसम में हल्की-हल्की धूप में बैठना हर किसी को पसंद होता है. ठंड के मौसम में हॉट चॉकलेट का मग किसी भी इंसान के लिए सुकून से कम नहीं होता है. अक्सर लोग बाहर कैफे जाकर हॉट चॉकलेट पीते हैं. लेकिन आप घर पर आसानी से हॉट चॉकलेट बना सकते हैं. इस आसान रेसिपी से आप बच्चे से लेकर घर के बड़ों के लिए डार्क चॉकलेट बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर हॉट चॉकलेट बनाने का आसान तरीका.

सामग्री

2 कप दूध

डार्क चॉकलेट

कोको पाउडर

शुगर

वनीला

व्हिप्ड क्रीम

चॉकलेट शेविंग्स

बनाने की विधि

एक छोटे पैन में दूध को धीमी आंच पर हल्का गरम करें. ध्यान रहे दूध उबाल न जाए, बस गरम हो जाए.

दूध में डार्क चॉकलेट और कोको पाउडर डालें. इसके बाद इसे अच्छे से चलाएं ताकि चॉकलेट पूरी तरह घुल जाए और स्मूदी का टेक्सचर आए.

स्वादानुसार शुगर या गुड़ डालें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. अगर आपको हल्का मीठा पसंद हैं तो मीठा कम डालें.

वनीला एक्सट्रैक्ट डालकर हल्का सा मिक्स कर लें. यह हॉट चॉकलेट में खुशबू और स्वाद को बढ़ा देता है.

तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालें. ऊपर से व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट शेविंग्स डालकर सर्व करें. लीजिए आपका गरमा-गरम चॉकलेट तैयार है.

