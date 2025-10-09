Advertisement
trendingNow12954918
Hindi Newsफूड

47 साल में फिट और ग्लोइंग हैं सोहा अली खान, क्योंकि दिनभर में खाती हैं इतने बादाम

बादाम को हेल्दी माना जाता है, इसे या तो हम डायरेक्ट खाते हैं या भिगोकर, हालांकि फेस्टिव सीजन में बादाम वाली मिठाइयों की भी डिमांड रहती है. जब हेल्थ की बात आमंड्स कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की भी पहली पसंद है, सोहा अली खान भी उनमें से एक हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

47 साल में फिट और ग्लोइंग हैं सोहा अली खान, क्योंकि दिनभर में खाती हैं इतने बादाम

Soha Ali Khan on Almond: मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान फिलहाल 47 साल की ही, लेकिन आज भी वो फिजिकली फिट नजर आती हैं, और साथ ही वो ग्लोइंग स्किन को भी मेंटेन करती हैं. एक बच्ची को पालते और परिवार की कई जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद वो अपनी सेहत से समझौता नहीं करती. वो जिस चीज को डेली डाइट में शामिल करती हैं, वो है बादाम. वो इस सुपरफूड की अहमियत पर हमेशा बात करती हैं. उन्होंने बताया कि बादाम उनकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है.

एक दिन में कितने बादाम खाती हैं सोहा?
ज़ी न्यूज के सवाल पर सोहा अली खान ने कहा, "कोविड से पहले मैं सिर्फ 8-10 बादाम खाती थीं, तब मुझे लगता था कि मेरा वजन काफी बढ़ जाएगा, फिर मैं अवेयर हुई, डाइटीशियन से पता चला कि ये गुड फैट्स होते हैं, अच्छे माइक्रोइंग्रेडिएंट्स हैं, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उसका पॉजिटिव असर मैंने कई सालों में देखा है. और स्किन के लिए भी जो विटामिन ई हैं, एंटीऑक्सिडेंट्स हैं, ये हमारे स्किन टेक्चर और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और भी कई माइक्रोन्यूट्रीएंट्स हैं, जैसे जिंक और मैग्नीशियम, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "बादाम हमारे गट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं. अगर हम अंदरूनी तौर पर सही रहेंगे, तो इसका असर हमारे गट हेल्थ पर भी पड़ेगा. इन सभी वजहों से मैंने खुद में बेहतर बदलाव देखे. सोहा अली खान ने कहा कि मैं एक्जेक्टली 23 बादाम एक दिन में खाती हूं, जो छोटे और बड़े साइज के होते हैं, कभी इससे ज्यादा खा लेती हूं तो कभी कम."

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

दिवाली में हेल्थ और स्वीटनेस का बैलेंस
सोहा अली खान ने इस बात पर जोर दिया कि दिवाली खुशी से मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, उन्होंने कहा, "मैं इस बात पर गौर करती हूं कि त्योहार कैसे मनाया जाए, और साथ ही उस दौरान सेहत का ख्याल कैसे रखें, हालांकि मिठाइयों और माइंडफुल च्वॉइस में से एक को चुनना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे घर में हर कोई फूडी है, मेर हसबैंड (कुणाल खेमू) और मेरी बेटी (इनाया नौमी खेमू), तो मैं अगर खुद को फूडी मानूं या न मानूं, मेरे घर में अच्छा खाना बनना जरूरी है, और मीठा खाने का शौक है, खासकर फेस्टिवलेस में हर दिन मीठा बनता है, लेकिन इस टाइम में भी मीठे और हेल्दी खाने में बैलेंस रखना जरूरी है."

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

soha ali khanalmondAlmonds

Trending news

कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
weather update
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!