47 साल में फिट और ग्लोइंग हैं सोहा अली खान, क्योंकि दिनभर में खाती हैं इतने बादाम

Soha Ali Khan on Almond: मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान फिलहाल 47 साल की ही, लेकिन आज भी वो फिजिकली फिट नजर आती हैं, और साथ ही वो ग्लोइंग स्किन को भी मेंटेन करती हैं. एक बच्ची को पालते और परिवार की कई जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद वो अपनी सेहत से समझौता नहीं करती. वो जिस चीज को डेली डाइट में शामिल करती हैं, वो है बादाम. वो इस सुपरफूड की अहमियत पर हमेशा बात करती हैं. उन्होंने बताया कि बादाम उनकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है.

एक दिन में कितने बादाम खाती हैं सोहा?

ज़ी न्यूज के सवाल पर सोहा अली खान ने कहा, "कोविड से पहले मैं सिर्फ 8-10 बादाम खाती थीं, तब मुझे लगता था कि मेरा वजन काफी बढ़ जाएगा, फिर मैं अवेयर हुई, डाइटीशियन से पता चला कि ये गुड फैट्स होते हैं, अच्छे माइक्रोइंग्रेडिएंट्स हैं, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उसका पॉजिटिव असर मैंने कई सालों में देखा है. और स्किन के लिए भी जो विटामिन ई हैं, एंटीऑक्सिडेंट्स हैं, ये हमारे स्किन टेक्चर और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और भी कई माइक्रोन्यूट्रीएंट्स हैं, जैसे जिंक और मैग्नीशियम, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी हैं.

उन्होंने आगे कहा, "बादाम हमारे गट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं. अगर हम अंदरूनी तौर पर सही रहेंगे, तो इसका असर हमारे गट हेल्थ पर भी पड़ेगा. इन सभी वजहों से मैंने खुद में बेहतर बदलाव देखे. सोहा अली खान ने कहा कि मैं एक्जेक्टली 23 बादाम एक दिन में खाती हूं, जो छोटे और बड़े साइज के होते हैं, कभी इससे ज्यादा खा लेती हूं तो कभी कम."

Add Zee News as a Preferred Source

दिवाली में हेल्थ और स्वीटनेस का बैलेंस

सोहा अली खान ने इस बात पर जोर दिया कि दिवाली खुशी से मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, उन्होंने कहा, "मैं इस बात पर गौर करती हूं कि त्योहार कैसे मनाया जाए, और साथ ही उस दौरान सेहत का ख्याल कैसे रखें, हालांकि मिठाइयों और माइंडफुल च्वॉइस में से एक को चुनना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे घर में हर कोई फूडी है, मेर हसबैंड (कुणाल खेमू) और मेरी बेटी (इनाया नौमी खेमू), तो मैं अगर खुद को फूडी मानूं या न मानूं, मेरे घर में अच्छा खाना बनना जरूरी है, और मीठा खाने का शौक है, खासकर फेस्टिवलेस में हर दिन मीठा बनता है, लेकिन इस टाइम में भी मीठे और हेल्दी खाने में बैलेंस रखना जरूरी है."