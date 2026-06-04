आम का टेस्टी अचार बनाने के लिए ऐसे खरीदें कच्चे Mango की पहचान, नोट कर लें ये तरीके

कच्चे आम का इस्तेमाल अचार बनाने के लिए किया जाता है. कच्चे और खट्टे आम से अचार बेहद टेस्टी बनता है. आप कच्चे और खट्टे आम को खरीदना चुनना चाहते हैं तो हम आपको जरूरी ट्रिक के बारे बताएंगे.आइए जानते हैं अचार बनाने के लिए किस तरह का अचार लेना चाहिए.

कैसे चुनें कच्चा और खट्टा आम

अचार के लिए सही कच्चा और खट्टे आम की पहचान करना बेहद जरूरी है. आम खरीदते समय सिर्फ तीन बातों पर ध्यान देकर आप आसानी से अच्छे आम चुन सकते हैं. लोगों को लगता है कि हरा आम कच्चा होता है. कई बार हरा आम अंदर से हल्का पका हुआ होता है. जिस वजह से अचार के स्वाद में बदलाव आ जाता है. आम खरीदते समय किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. अचार बनाने के लिए आम को खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

दबाकर देखें आम

अचार के लिए अगर आम खरीद रहे हैं तो आप आम को हल्का दबाकर देखें. आम को दबाने से आम पूरी तरह से नरम या हल्का सा दब रहा है तो समझ लीजिए आप पूरी तरह से कच्चा नहीं है. ऐसे में आम का खट्टापन कम होता है. इससे अचार टेस्टी नहीं बनेगा. टेस्टी आम के लिए आपको सख्त और टाइट आम का ही चयन करना चाहिए.

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छिलका देखें

कच्चे आम की पहचान छिलके से भी होती है. जो आम पूरी तरह से कच्चा होता है उसका छिलका गहरा हरा होता है. वहीं डंठल वाला हिस्सा काला दिखता है. छिलके के ऊपर पीले धब्बे नजर आएं या पीलापन दिखे तो आम पकने का संकेत हो सकता है. ऐसे आम को अचार के लिए नहीं खरीदना चाहिए.

गूदे का रंग

आम खरीदते समय आम को आप कटवा कर भी देख सकते हैं. अगर गूदे का रंग पीला हो तो इसका मतलब है कि आम हल्का पड़ चुका है. इससे आम का खट्टापन कम होगा. वहीं अगर गूदा सफेद और हल्का हरा रंग है तो आम पूरी तरह से कच्चा और ज्यादा खट्टा है. ऐसा आम अचार के लिए अच्छा माना जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.