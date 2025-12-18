मिट्टी की हांडी में बनाएं टेस्टी चंपारण मटन, जानें बिहार स्टाइल में मीट बनाने की रेसिपी

चंपारण का मटन केवल बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में काफी पॉपुलर हैं. चंपारण मटन एक नॉनवेज डिश हैं जो कि मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है. चंपारण मटन अपने स्वाद और पकाने के अनोखे स्टाइल के लिए जाना जाता है. आप घर पर आसानी से चंपारण मटन बना सकते हैं. लेकिन इस मटन को बनाने में काफी समय लगता है. आइए जानते हैं घर पर चंपारण बनाने की रेसिपी.

सामग्री

1 किलो मटन

800 ग्राम प्याज

50 ग्राम लहसुन

30 ग्राम अदरक

2 ग्राम जीरा,

1.5 ग्राम काली मिर्च

2 ग्राम लाल मिर्च पाउडर

1 ग्राम धनिया पाउडर

हल्दी

नमक स्वाद अनुसार

2 छोटी इलायची

1 बड़ी इलायची

4 से 5 लौंग

थोड़ी सी दालचीनी

हांडी में बनाते हैं मटन

चंपारण मटन की असली पहचान इसके बनाने के तरीके से हैं, मटन को प्रेशर कुकर में नहीं बल्कि मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है. पहले प्याज और सारे मसालों को तेल में अच्छे से मिलाया जाता है. इसके बाद हांडी में तेल गरम करके मटन डाला जाता है. हांडी का मुंह कपड़े से कवर किया जाता है. इसके बाद धीमी आंच पर इसे पकाया जाता है. इसमें अलग नहीं पानी नहीं डाला जाता है. ब्लकि प्याज और मटन के रस से मांस गल जाता है. तेज आंच पर मटन पकाने स्वाद खराब हो सकता है. मटन पकाने में काफी समय लगता है. तेज आंच पर मटन पकाने से मटन जल सकता है. धीमी आंच पर पका मटन खाने में स्वादिष्ट लगता है.

