घर पर बनाएं होटल जैसी 'नारियल चटनी', इस तड़के से लाएं साउथ इंडियन फ्लेवर; नोट कर लें रेसिपी..

Coconut Chutney Recipe: साउथ इंडियन डिशेज की बात की जाए और नारियल चटनी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. इडली-डोसा हो या वडा-उत्तपम, हर डिश के टेस्ट को नारियल चटनी दोगुना कर देती है. लेकिन कई बार लोग घर पर होटल जैसी नारियल चटनी नहीं बना पाते हैं. पर अच्छी बात ये है कि आप घर पर भी होटल जैसी नारियल चटनी बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

जरूरी सामग्री

आपको बता दें, आप चीजों में भी नारियल चटनी बना सकते हैं. वहीं अगर आप होटल-स्टाइल चटनी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास सही सामग्री होना बेहद जरूरी है. इसे बनाने के लिए ताजा नारियल का बुरादा, भुनी हुई चना दाल, थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, नमक, थोड़ी दही, पानी की जरूरत होती है.

ग्राइंडिंग का तरीका

अगर आप होटल जैसा फ्लेवर पाना चाहते हैं, तो सभी सामग्री को दो स्टेप में पीसना चाहिए. पहले नारियल, हरी मिर्च, अदरक और चना दाल को बिना पानी के हल्का सा चला लें. ऐसा करने से पेस्ट एक जैसी बनती है. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर स्मूद चटनी तैयार करें. अगर हल्की खटास चाहिए तो एक बड़ा चम्मच दही डालें. इससे चटनी का रंग और टेक्सचर दोनों ही निखर जाते हैं.

तड़का

अब चटनी में तड़का लगाएं. यह छोटी सी चीज चटनी को होटल जैसा बना सकती है. तड़का नारियल चटनी में जान डाल सकता है. एक छोटी कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, उड़द दाल, करी पत्ते, एक चुटकी हींग डालें. इसके बाद जब दाने चटकने लगें, तो तड़का चटनी के ऊपर डाल दें. ये स्टेप आपकी चटनी का स्वाद बिल्कुल होटल जैसा कर सकती है.

परोसने का सही तरीका

नारियल चटनी हमेशा ताजा परोसना चाहिए. अगर थोड़ी देर पहले बनाई है, तो फ्रिज में रखें और परोसने से पहले हल्का-सा मिलाएं. आप इसे इडली, मेदू वडा, डोसा, उत्तपम, पोंगल या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं.

