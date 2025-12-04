Advertisement
trendingNow13029115
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

घर पर बनाएं होटल जैसी 'नारियल चटनी', इस तड़के से लाएं साउथ इंडियन फ्लेवर; नोट कर लें रेसिपी..

Coconut Chutney Recipe: नारियल चटनी साउथ इंडियन डीश का एक अहम हिस्सा है. बहुत से लोगों को ये पसंद होती है, इसलिए लोग इसे घर पर बनाना चाहते हैं. लेकिन घर पर इसका होटल जैसा टेस्ट नहीं आता. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने का सही तरीका बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर बनाएं होटल जैसी 'नारियल चटनी', इस तड़के से लाएं साउथ इंडियन फ्लेवर; नोट कर लें रेसिपी..

Coconut Chutney Recipe: साउथ इंडियन डिशेज की बात की जाए और नारियल चटनी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. इडली-डोसा हो या वडा-उत्तपम, हर डिश के टेस्ट को नारियल चटनी दोगुना कर देती है. लेकिन कई बार लोग घर पर होटल जैसी नारियल चटनी नहीं बना पाते हैं. पर अच्छी बात ये है कि आप घर पर भी होटल जैसी नारियल चटनी बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. 

 

जरूरी सामग्री
आपको बता दें, आप चीजों में भी नारियल चटनी बना सकते हैं. वहीं अगर आप होटल-स्टाइल चटनी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास सही सामग्री होना बेहद जरूरी है. इसे बनाने के लिए ताजा नारियल का बुरादा, भुनी हुई चना दाल, थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, नमक, थोड़ी दही, पानी की जरूरत होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ग्राइंडिंग का तरीका
अगर आप होटल जैसा फ्लेवर पाना चाहते हैं, तो सभी सामग्री को दो स्टेप में पीसना चाहिए. पहले नारियल, हरी मिर्च, अदरक और चना दाल को बिना पानी के हल्का सा चला लें. ऐसा करने से पेस्ट एक जैसी बनती है. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर स्मूद चटनी तैयार करें. अगर हल्की खटास चाहिए तो एक बड़ा चम्मच दही डालें. इससे चटनी का रंग और टेक्सचर दोनों ही निखर जाते हैं.

 

तड़का
अब चटनी में तड़का लगाएं. यह छोटी सी चीज चटनी को होटल जैसा बना सकती है. तड़का नारियल चटनी में जान डाल सकता है. एक छोटी कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, उड़द दाल, करी पत्ते, एक चुटकी हींग डालें. इसके बाद जब दाने चटकने लगें, तो तड़का चटनी के ऊपर डाल दें. ये स्टेप आपकी चटनी का स्वाद बिल्कुल होटल जैसा कर सकती है. 

 

परोसने का सही तरीका
नारियल चटनी हमेशा ताजा परोसना चाहिए. अगर थोड़ी देर पहले बनाई है, तो फ्रिज में रखें और परोसने से पहले हल्का-सा मिलाएं. आप इसे इडली, मेदू वडा, डोसा, उत्तपम, पोंगल या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Coconut Chutney RecipeSouth Indian Chutney

Trending news

पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक