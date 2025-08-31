प्याज, लहसून और आलू के बिना कैसे बनेगा जैन स्पेशल पकौड़ा, जान लीजिए क्विक रेसिपी

Jain Veg Pakora Recipe: बरसात का मौसम हो और गरमा-गरम पकौड़ों की प्लेट सामने आ जाए तो मजा ही कुछ और होता है. लेकिन अक्सर जैन परिवार प्याज, लहसून और आलू का सेवन नहीं करते, ऐसे में सवाल उठता है कि बिना इनके टेस्टी पकौड़े कैसे बन सकते हैं? दरअसल, पकौड़े सिर्फ आलू-प्याज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई ऐसी सब्जियां और इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे जैन स्पेशल पकौड़े झटपट तैयार हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्विक और आसान रेसिपी.

जरूरी सामग्री

-1 कप बेसन

-2 चम्मच चावल का आटा (क्रिस्पीनेस के लिए)

-आधा कप फूलगोभी के छोटे टुकड़े

-आधा कप पनीर के क्यूब्स

-आधा कप पालक के पत्ते

-1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

-अदरक का पेस्ट (वैकल्पिक)

-चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर

-आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा चम्मच धनिया पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-तेल तलने के लिए



बनाने का तरीका

1. बेसन का बैटर तैयार करें

सबसे पहले एक बाउल में बेसन और चावल का आटा डालें. इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च और नमक डालें. अब इसमें धीरे-धीरे पानी मिलाकर स्मूद और न ज्यादा गाढ़ा, न ज्यादा पतला बैटर बना लें.

2. सब्जियों को तैयार करें

फूलगोभी के छोटे टुकड़ों को हल्का उबाल लें ताकि वे पकौड़े में जल्दी तल जाएं. पालक के पत्तों को अच्छे से धोकर सुखा लें. पनीर को छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लें.

3. पकौड़े तलना शुरू करें

एक कढ़ाई में तेल गरम करें. अब फूलगोभी, पनीर या पालक का टुकड़ा बैटर में डुबोकर गरम तेल में डालें. मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तलें.

4. सर्व करें

तले हुए पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए. अब इन्हें हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

खास टिप्स

1. पकौड़े और ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए बैटर में थोड़ा सा सूजी भी डाल सकते हैं.

2. पालक के पत्तों पर हल्का सा बैटर लगाकर सीधा फ्राई करें, ये “पालक पकोड़ा” के नाम से बेहद पसंद किया जाता है.

3. अगर आप जैन मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदरक और ज्यादा तीखे मसाले छोड़ सकते हैं.