शारदीय नवरात्रि के व्रत में खाएं साबूदाने के पकौड़े, पकाना आसान, ऐसे झटपट हो जाता है तैयार
Advertisement
trendingNow12931820
Hindi Newsफूड

शारदीय नवरात्रि के व्रत में खाएं साबूदाने के पकौड़े, पकाना आसान, ऐसे झटपट हो जाता है तैयार

Shardiya Navratri: शारदीय नवरात्रि के व्रत में साबूदाने के पकौड़े टेस्ट और एनर्जी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. इन्हें बनाना आसान है, आप जरा सी कोशिश से इसे घर में ही पका सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शारदीय नवरात्रि के व्रत में खाएं साबूदाने के पकौड़े, पकाना आसान, ऐसे झटपट हो जाता है तैयार

Sabudana Ke Pakode: शारदीय नवरात्रि का समय साल के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है. इस दौरान भक्त मां दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं और 9 दिनों तक व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान भोजन की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि ऐसा क्या खाया जाए जो टेस्टी भी हो और पेट को भी भरा रखे. ऐसे में साबूदाने के पकौड़े एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होते हैं. ये न सिर्फ कुरकुरे और जायकेदार लगते हैं बल्कि इन्हें बनाना भी बेहद आसान है.

साबूदाने के पकौड़े क्यों हैं खास?
साबूदाना उपवास का अहम आहार माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है. व्रत के दौरान जब सामान्य अनाज और दालें नहीं खाई जातीं, तो साबूदाना शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है. पकौड़े का स्वाद और कुरकुरापन आपको शाम के नाश्ते या दिनभर के किसी भी वक्त एनर्जी से भर देगा.

साबूदाने के पकौड़े बनाने की सामग्री

Add Zee News as a Preferred Source

साबूदाना - 1 कप (4-5 घंटे भिगोया हुआ)
उबले आलू - 2 मीडियम साइज के
हरी मिर्च - 2 बारीक कटी हुई
सेंधा नमक - स्वादानुसार
मूंगफली के दाने - 2 बड़े चम्मच (भुने और दरदरे पिसे हुए)
हरा धनिया - थोड़ा सा बारीक कटा हुआ
तेल - तलने के लिए

बनाने का तरीका

सबसे पहले साबूदाने को 4-5 घंटे पानी में भिगोकर नर्म कर लें. ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, वरना पकौड़े तलते वक्त चिपचिपे बन जाएंगे. अब उबले आलू को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें. फिर इसमें भीगा हुआ साबूदाना, हरी मिर्च, सेंधा नमक, भुनी मूंगफली और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे पकौड़े या टिक्की जैसा आकार बना लें. आखिर कड़ाही में तेल गर्म करें और पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें. जब ये पक जाए तब इन्हें हरी चटनी या दही के साथ गरमा-गरम परोसें.

क्विक और हेल्दी ऑप्शन
साबूदाने के पकौड़े तले हुए जरूर होते हैं, लेकिन इन्हें आप चाहें तो एयर फ्रायर या नॉन-स्टिक पैन में कम तेल में भी बना सकते हैं. इससे ये और भी हेल्दी बन जाएंगे. मूंगफली और आलू की वजह से इनका स्वाद और क्रंच दोगुना हो जाता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

sabudanaNavratri

Trending news

जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
;