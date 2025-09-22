शारदीय नवरात्रि के व्रत में खाएं साबूदाने के पकौड़े, पकाना आसान, ऐसे झटपट हो जाता है तैयार

Sabudana Ke Pakode: शारदीय नवरात्रि का समय साल के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है. इस दौरान भक्त मां दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं और 9 दिनों तक व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान भोजन की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि ऐसा क्या खाया जाए जो टेस्टी भी हो और पेट को भी भरा रखे. ऐसे में साबूदाने के पकौड़े एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होते हैं. ये न सिर्फ कुरकुरे और जायकेदार लगते हैं बल्कि इन्हें बनाना भी बेहद आसान है.

साबूदाने के पकौड़े क्यों हैं खास?

साबूदाना उपवास का अहम आहार माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है. व्रत के दौरान जब सामान्य अनाज और दालें नहीं खाई जातीं, तो साबूदाना शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है. पकौड़े का स्वाद और कुरकुरापन आपको शाम के नाश्ते या दिनभर के किसी भी वक्त एनर्जी से भर देगा.

साबूदाने के पकौड़े बनाने की सामग्री

साबूदाना - 1 कप (4-5 घंटे भिगोया हुआ)

उबले आलू - 2 मीडियम साइज के

हरी मिर्च - 2 बारीक कटी हुई

सेंधा नमक - स्वादानुसार

मूंगफली के दाने - 2 बड़े चम्मच (भुने और दरदरे पिसे हुए)

हरा धनिया - थोड़ा सा बारीक कटा हुआ

तेल - तलने के लिए

बनाने का तरीका

सबसे पहले साबूदाने को 4-5 घंटे पानी में भिगोकर नर्म कर लें. ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, वरना पकौड़े तलते वक्त चिपचिपे बन जाएंगे. अब उबले आलू को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें. फिर इसमें भीगा हुआ साबूदाना, हरी मिर्च, सेंधा नमक, भुनी मूंगफली और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे पकौड़े या टिक्की जैसा आकार बना लें. आखिर कड़ाही में तेल गर्म करें और पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें. जब ये पक जाए तब इन्हें हरी चटनी या दही के साथ गरमा-गरम परोसें.

क्विक और हेल्दी ऑप्शन

साबूदाने के पकौड़े तले हुए जरूर होते हैं, लेकिन इन्हें आप चाहें तो एयर फ्रायर या नॉन-स्टिक पैन में कम तेल में भी बना सकते हैं. इससे ये और भी हेल्दी बन जाएंगे. मूंगफली और आलू की वजह से इनका स्वाद और क्रंच दोगुना हो जाता है.