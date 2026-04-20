क्या आप भी गलत तरीके से काटते हैं तरबूज? जान लीजिए सही तरीका; बिना मशक्कत निकलेंगे बीज

गर्मियों के मौसम में ठंडा और मीठा तरबूज खाने का अलग ही मजा होता है. लेकिन तरबूज खाते समय बीज कई बार मजा खराब कर देते हैं. ऐसे में आप इस ट्रिक की मदद से बीज को काटते समय ही निकाल सकते हैं.
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गर्मियों के मौसम में तरबूज का काफी सेवन किया जाता है. तरबूज में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी होता है. तरबूज शरीर में पानी की कमी को दूर करता है. तरबूज खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसके अलावा शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है. गर्मियों के मौसम में तरबूज खाते समय मुंह में बीज आ जाते हैं. आइए जानते हैं तरबूज काटने का तरीका क्या है.
तरबूज से बीज निकालने के लिए लोग क्या-क्या तरीके अपनाते हैं. तरबूज को सीधा काटने के बाद बीज निकालते हैं. आप इस ट्रिक की मदद से आप तरबूज के बीज को निकाल सकते हैं. तरबूज को इस तरह काटने से बीज आसानी से निकल सकते हैं.
सबसे पहले तरबूज को साफ पानी से धो लें. ताकि तरबूज के ऊपर लगी धूल और गंदगी हट जाए. अब तरबूज के ऊपरी और नीचले हिस्से को काट लें. ताकि यह आसानी से एक जगह टिक जाए. इससे आप तरबूज को आसानी से काट पाएंगे. काटते समय में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.
एक बड़े चाकू की मदद से तरबूज को लंबाई में बराबर हिस्सों में काट लें. इससे आपको अंदर के बीजों की लाइन साफ दिखाई देगी. तरबूज की बीजों को लाइन साफ दिखाई देगी. तरबूज के अंदर बीज एक लाइन पैटर्न में होते हैं. इस तरह आप एक बार में काफी ज्यादा बीजों को बाहर निकाल सकते हैं.
अब तरबूज के हिस्सों को एक तरह स्लाइस करें. आपका चाकू बीजों की लाइन के समानांतर चले. ज्यादातर बीज एक ही लाइन में होते हैं. स्लाइस में कम बीज आएंगे. इसके बाद इन स्लाइस को दूसरी दिशा में काटें, जिससे छोटे-छोटे क्यूब्स बन जाएं.
तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने के बाद आपको ज्यादातर बीज एक ही नजर आएंगे. इन्हें चाकू या चम्मच की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं. लीजिए आप इस ट्रिक की मदद से आसानी से तरबूज के बीज निकाल सकते हैं. तरबूज खाते समय कम से कम बीज नजर आएंगे. तरबूज काटते समय हमेशा उन्हें लंबे स्टाइल में काटना चाहिए. इससे आप काफी हद तक बीज को बाहर निकाल सकते हैं.