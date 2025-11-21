Advertisement
बिना अवन इस तरह रोटी से बनाएं पिज्जा, जानें सिंपल रेसिपी!

आप घर पर बच्चों को हेल्दी पिज्जा बनाकर खिला सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर रोटी से कैसे बनाएं टेस्टी पिज्जा, रोटी से बनने वाला पिज्जा सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता है. 

 

Nov 21, 2025
बिना अवन इस तरह रोटी से बनाएं पिज्जा, जानें सिंपल रेसिपी!

पिज्जा बच्चों से लेकर बड़े लोगों को बहुत पसंद आता है. पिज्जा का नाम सुनते हीं अच्छे-अच्छे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. मार्केट में मिलने वाला पिज्जा अनहेल्दी होता है ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को नहीं खिलाते हैं. मार्केट में मिलने वाला पिज्जा मैदा से बना होता है जो कि सेहत के लिए नुकसान दायक होता है. ऐसे में बच्चों को आप घर पर आटे पिज्जा बनाकर खिला सकते हैं. 

आइए जानते हैं पिज्जा बनाने का सही तरीका 
आटे का पिज्जा बनाने के लिए एक बर्तन में एक कप आटा लें. इसमें दो चुटकी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. 

इसके बाद आप इसमें दही डालें. फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक चम्मच नींबू का रस डाल लें. 

अब इस गूथे हुए आटे के ऊपर 2 चम्मच तेल डाल दें. इसके बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. 

एक स्टील की प्लेट में थोड़ा ऑयल लगाएं. आटे की लोई को हल्के हाथों से दबाकर रोटी का शेप दें. 

अब इसमें कांटे वाली चम्मच की मदद से छेद कर लें. इसके बाद इसपर पिज्जा सॉस लगाएं. इसके बाद इसमें चीज डालें और वेजिटेबल्स डालकर टॉपिंग कर लें. 

अब आप कढ़ाई को तवे पर गर्म करें. इसमें 250 ग्राम नमक डालकर अच्छी तरह से फैलाएं. कुछ देर के लिए इसे ढककर रख दें. 

जब यह पूरी तरह गर्म हो जाए तो इसमें एक कटोरी रखें. इसके बाद इसमें पिज्जा को रखें. फिर फ्लेट को ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें. 

आपका पिज्जा बनकर तैयार है. इसके बाद इसमें चीली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालकर इसे सर्व करें.  

