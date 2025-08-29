मिनटों में इस आसान तरीके से तैयार करें अचारी पनीर पुलाव, स्वाद ऐसा उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब!
मिनटों में इस आसान तरीके से तैयार करें अचारी पनीर पुलाव, स्वाद ऐसा उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब!

Achari Paneer Pulao Recipes:  रोजाना अगर आप एक ही तरह का खाना खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से अचारी पनीर पुलाव को बना सकते हैं.

Aug 29, 2025
मिनटों में इस आसान तरीके से तैयार करें अचारी पनीर पुलाव, स्वाद ऐसा उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब!

Achari Paneer Pulao Recipes:  अगर आपको तरह-तरह के फूड्स को खाना काफी ज्यादा पसंद है, तो आप घर पर आसानी से अचारी पनीर पुलाव को बनाकर खा सकते हैं. आपको बता दें ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको खाने के बाद आपको जबरदस्त स्वाद भी मिल सकता है. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको एकबार खाने के बाद इसका स्वाद आपके मुंह में ही रहने वाला है. अगर आप भी लंच या डिनर के लिए कुछ खोज रहे हैं, तो आपको इस आसान सी रेसिपी को नोट कर लेना चाहिए आइए आपको बताते हैं.
 

अचारी पनीर पुलाव बनाने के लिए सामग्री
 
अचारी पनीर पुलाव को बनाने के लिए पनीर, बासमती चावल, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, अचार का मसाला, हरी मिर्च, मसाला, जीरा, तेल या घी, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें: रात के बचे हुए चावल से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, जुबान पर चढ़ जाएगा स्वाद!  
 

अचारी पनीर पुलाव बनाने की विधि

अचारी पनीर पुलाव को बनाना काफी ज्यादा आसान होता है आपको सबसे पहले एक पैन लेना है और उसमें तेल या घी को गरम करके उसमें जीरा को डालना है कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च और फिर इसके बाद टमाटर डालकर सभी मसालों को डाल दें अचार का मसाला भी ऊपर से डाल दें.  पनीर के टुकड़े को भी आपको इसमें मिला देना है भिगोए हुए चावल को भी डाल दें और फिर अपने हिसाब से पानी को भी मिल दें.  धीमी आंच पर आपको इन चावलों को उबालना है और अब आपका स्वादिष्ट अचारी पनीर पुलाव बनकर एकदम तैयार है. गर्मा-गर्म आप इसको बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. इसको बनाने में भी अधिक समय नहीं लगता है और झट से बनकर तैयार भी हो जाता है. अगर आप भी अपने लंच या डिनर को शानदार बनाना चाहते हैं, तो इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं. 
  

;