सर्दियों में घर पर जरूर ट्राई करें गरमा-गरम आंवला रसम, एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने का करेगा मन

Amla Rasam Recipe: सर्दियों का मौसम चल रहा है और लोगों को नई-नई चीजों को खाने का मन करता ही है और अगर गरमा-गरम कोई चीज मिल जाए, तो मजा ही आ जाता है. आज आपके लिए कुछ ऐसी ही डिश लेकर आए हैं, जिसको अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मजा आ जाएगा. आज आपको आंवला रसम रेसिपी के बारे में बताते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी लगती है, जिसको एक बार खाकर बार-बार उसको खाने का मन करेगा. अगर आपने अभी तक इस खास रेसिपी को ट्राई नहीं किया है, तो आइए आपको बताते हैं, इसको आप कैसे आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं, और ये डिश घर पर भी सभी लोगों को खूब पसंद आएगी, आइए नोट कर लें रेसिपी.



आंवला रसम बनाने के लिए सामग्री

आंवला रसम को बनाने के लिए आपको आंवला, इमली का गूदा, टमाटर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, नमक, पानी, घी, राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होती है.



आंवला रसम बनाने की विधि

आंवला रसम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आंवले को धोकर भी इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और फिर आपको एक बर्तन लेना है और उसमें कद्दूकस आंवला को उबाल देना है और फिर इमली का गूदा, टमाटर, हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर को डालकर इसको अच्छे से मिला देना है. अब आपको एक छोटा पैन लेना है और उसमें राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग और डालकर तड़के के लिए तैयार कर देना है जैसे ही आपका तड़का तैयार हो जाए आपको इसको रसम में डाल देना है औप इसमें इसके ऊपर से हरा धनिया को डालकर गैस को बंद कर देना है अब आपका आंवला रसम गरमा-गरम बनकर तैयार है इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ठंड में ये शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.



