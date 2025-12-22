Advertisement
trendingNow13049140
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सर्दियों में घर पर जरूर ट्राई करें गरमा-गरम आंवला रसम, एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने का करेगा मन

Amla Rasam Recipe: सर्दियों में अगर गरमा-गरम कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मन और शरीर दोनों ही मस्त हो जाते हैं आज आपको बताते हैं घर पर आप कैसे  गरमा-गरम आंवला रसम को आसानी से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में घर पर जरूर ट्राई करें गरमा-गरम आंवला रसम, एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने का करेगा मन

Amla Rasam Recipe:  सर्दियों का मौसम चल रहा है और लोगों को नई-नई चीजों को खाने का मन करता ही है और अगर गरमा-गरम कोई चीज मिल जाए, तो मजा ही आ जाता है. आज आपके लिए कुछ ऐसी ही डिश लेकर आए हैं, जिसको अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मजा आ जाएगा. आज आपको आंवला रसम रेसिपी के बारे में बताते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी लगती है, जिसको एक बार खाकर बार-बार उसको खाने का मन करेगा. अगर आपने अभी तक इस खास रेसिपी को ट्राई नहीं किया है, तो आइए आपको बताते हैं, इसको आप कैसे आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं, और ये डिश घर पर भी सभी लोगों को खूब पसंद आएगी, आइए नोट कर लें रेसिपी.
 

आंवला रसम बनाने के लिए सामग्री

आंवला रसम को बनाने के लिए आपको आंवला, इमली का गूदा, टमाटर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, नमक, पानी, घी, राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

आंवला रसम बनाने की विधि

आंवला रसम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आंवले को धोकर भी इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और फिर आपको एक बर्तन लेना है और उसमें कद्दूकस आंवला को उबाल देना है और फिर इमली का गूदा, टमाटर, हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर को डालकर इसको अच्छे से मिला देना है. अब आपको एक छोटा पैन लेना है और उसमें राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग और डालकर तड़के के लिए तैयार कर देना है जैसे ही आपका तड़का तैयार हो जाए आपको इसको रसम में डाल देना है औप इसमें इसके ऊपर से  हरा धनिया को डालकर गैस को बंद कर देना है अब आपका आंवला रसम गरमा-गरम बनकर तैयार है इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ठंड में ये शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.
 

इसे भी पढ़ें: बच्चों के नाश्ते को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए बनाएं ये ओट्स सोया टिक्की

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Amla Rasam recipeamla rasam recipe winter

Trending news

बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?