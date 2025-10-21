Advertisement
गोवर्धन पूजा में भोग के लिए बनाएं अन्नकूट की सब्जी, यहां जानिए बनाने की आसान रेसिपी

Annakoot Sabzi Recipe: गोवर्धन पूजा में छप्पन भोग लगाया जाता है, लेकिन अन्नकूट की सब्जी का भोग प्रसाद में बांटा जाता है, आज आपको बताते हैं आप कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:08 AM IST
Annakoot Sabzi Recipe:  दिवाली के बाद  गोवर्धन पूजा मनाया जाता है. ये बेहद ही खास होता है.  इस दिन श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत पर उठाकर बचाया था. हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है. यहां पर भोग के लिए सभी सब्जी को मिलाकर अन्नकूट की सब्जी को मनाया जाता है, जो भोग के लिए काफी ज्यादा खास माना जाता है. गोवर्धन पूजा अन्नकूट के भोग के बिना अधूरा सा माना जाता है. अगर आप भी इसको अपने घर में बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसे बना सकते हैं, बेहद ही आसान है इसकी रेसिपी.
 

 अन्नकूट की सब्जी कैसे बनाएं?
 

अन्नकूट बनाने के लिए सब्जियां

अन्नकूट को बनाने के लिए आपको आलू, बैगन, फूल गोभी, थोड़ी सी बींस, मूली, गाजर, लौकी, अरबी, भिंडी, परवल, शिमला मिर्च, कच्चा केला, आधा कद्दू, मेथी, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, तेल, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर,अमचूर पाउडर, गरम मसाला, नमक,  धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर इन चीजों की जरूरत होती है.
 

अन्नकूट बनाने की विधि

अन्नकूट सब्जी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सारी सब्जियों को एक बर्तन में रखकर अच्छे से साफ करके धो देना है और फिर सारे पानी को निकालकर साफ कर लेना है. धोने के बाद आपको  बारीक-बारीक सभी सब्जियों को काट लेना है.  एक कड़ाई में तेल गर्म अब आपको करना है और फिर  हींग और जीरे का तड़का लगाकर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक डालकर मसाले  को अच्छे से आपको भून लेना है. अब आपको इसको अच्छे से पकने के बाद इसमें सभी कटी हुई सब्जियों को डालकर नमक, लाल मिर्च के साथ हल्का का पानी डालकर आपके इसको पकाना है. गरम मसाला, अमचूर पाउडर भी ऊपर से आप इसमें डाल सकते हैं. 
 

