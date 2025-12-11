Advertisement
सर्दियों में खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस तरीके से बनाएं बथुआ रायता, बच्चे भी कटोरी भर-भर के खाएंगे

Bathua Raita Recipe In Hindi: रायता खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए लोग सर्दियों में बथुआ रायता खाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, जानें रेसिपी.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:58 PM IST
सर्दियों में खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस तरीके से बनाएं बथुआ रायता, बच्चे भी कटोरी भर-भर के खाएंगे

Bathua Raita Recipe In Hindi:  आजकल सर्दियों में कई तरह-तरह की हरी सब्जियों के रायते खाएं जाते हैं, जो आपकी हेल्थ को फिट और बीमारियों से दूर रखने के लिए फायदेमंद होते हैं. सर्दियों में लोग  आलू के परांठे, दाल-चावल के साथ में रायता खाना काफी ज्यादा पसंद होते हैं. अधिकतर घरों में सर्दियों में बथुआ रायता खूब खाया जाता है, जो आपकी हेल्थ और खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए फायदेमंद साबित होती हैं. अगर आप बथुआ रायता कुछ खास अंदाज में बनाते हैं, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी खूब पसंद आता है. अगर आप भी घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आज आपको गजब की रेसिपी बताते हैं, जिसको आप सेव करके रख सकते हैं.
 

सामग्री

अगर आप बथुए का रायता बनाना चाहते हैं तो कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे बथुआ, दही, हरी मिर्च, जीरा, काला नमक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल, जीरा, लहसुन, हींग इन चीजों की जरूरत होती है.
 

बनाने की विधि

बथुए का रायता घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए सबसे पहले बथुए की पत्तियों को निकालकर अच्छे से साफ करके धोना है और फिर कुछ मिनट तक उबालने के लिए रख दें. अब आपको इसके बाद बथुए का पानी छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें फिर इसको मिक्सी में दरदरा पीसऔर फिर एक बड़े कटोरे में दही को लेना है और उसमें रई, पिसा हुआ बथुआ, कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक इन सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिला देना है. इसको करने के बाद अब आपको पैन में सरसों का तेल गर्म करके जीरा और हींग डालें फिर कटा हुआ लहसुन को डालकर सुनहरा होने तक भूनें फिर इसको रायते वाले कटोरे में डाल दें और ऊपर से ढक दें. अब कुछ देर बाद ढक्कन हटा दें अब आपका टेस्टी और हेल्दी बथुआ रायता बनकर तैयार है.
 

इसे भी पढ़ें:  कच्चे मूंग स्प्राउट से बच्चों के लिए बनाएं ये 5 तरह की टेस्टी डिशेज

