बच्चों के स्कूल के लिए झटपट से बनाएं 10 मिनट में ये चुकंदर डोसा, चट कर आएंगे पूरा टिफिन

Beetroot Dosa Recipe: डोसा खाना आजकल के बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आता है लोग बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. सबसे कठिन काम होता है बच्चों के स्कूल के लिए लंच तैयार करना अगर आप भी इस चीज से हमेशा परेशान रहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कि बच्चों के स्कूल के लिए झटपट से आप कैसे चुकंदर डोसा को आसानी से बना सकते हैं. ये डोसा खाने में काफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी नजर आता है. आप अपने बच्चों के स्कूल के लिए जल्दी से चुकंदर डोसा को घर पर आसानी से बना सकते हैं. अगर आपके पास समय की कमी है और आप झटपट से कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी तो आपको नोट कर ही लेनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं.



चुकंदर डोसा बनाने की सामग्री

चुकंदर डोसा को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसके लिए आपको उड़द दाल, चावल, चुकंदर, अदरक, हरी मिर्च, पानी, नमक, तेल इन चीजों की जरूरत होगी.



चुकंदर डोसा बनाने की विधि

अगर आप चुकंदर डोसा को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चावल और उड़द दाल को अच्छे से एक बड़े से बाउल में भिगोकर रख सकते हैं. अलग-अलग पीसकर आपको इसका बैटर तैयार कर लेना है और फिर 8-10 घंटे तक इसको ढककर रख देना है अब आपको चुकंदर को उबाल लेना है औप फिर मिक्सर में अदरक और हरी मिर्च, नमक को डालकर मिक्स कर लेना है और फिर पीस लेना है. अब आपको इसको पहले वाले बैटर में मिला देना है. अब आपको गैस पर तवे को रखना है और फिर मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख देना है इसमें तैयार किया हुआ बैटर भी आपको डाल देना है, इसको दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक आपको पकाना है. अब आपका चुकंदर डोसा बनकर तैयार है.



