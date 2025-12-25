Advertisement
trendingNow13053018
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

बच्चों के स्कूल के लिए झटपट से बनाएं 10 मिनट में ये चुकंदर डोसा, चट कर आएंगे पूरा टिफिन

Beetroot Dosa Recipe: डोसा खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. बच्चें से लेकर बड़े खूब चाव से खाना पसंद करते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से घर पर बच्चों के स्कूल के लिए चुकंदर डोसा को बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के स्कूल के लिए झटपट से बनाएं 10 मिनट में ये चुकंदर डोसा, चट कर आएंगे पूरा टिफिन

Beetroot Dosa Recipe:  डोसा खाना आजकल के बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आता है लोग बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. सबसे कठिन काम होता है बच्चों के स्कूल के लिए लंच तैयार करना अगर आप भी इस चीज से हमेशा परेशान रहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कि बच्चों के स्कूल के लिए झटपट से आप कैसे चुकंदर डोसा को आसानी से बना सकते हैं. ये डोसा खाने में काफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी नजर आता है. आप अपने बच्चों के स्कूल के लिए जल्दी से चुकंदर डोसा को घर पर आसानी से बना सकते हैं. अगर आपके पास समय की कमी है और आप झटपट से कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी तो आपको नोट कर ही लेनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं.
 

चुकंदर डोसा बनाने की सामग्री

चुकंदर डोसा को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसके लिए आपको उड़द दाल, चावल, चुकंदर, अदरक, हरी मिर्च, पानी, नमक, तेल इन चीजों की जरूरत होगी.
 

Add Zee News as a Preferred Source

चुकंदर डोसा बनाने की विधि

अगर आप चुकंदर डोसा को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चावल और उड़द दाल को अच्छे से एक बड़े से बाउल में भिगोकर रख सकते हैं. अलग-अलग पीसकर आपको इसका बैटर तैयार कर लेना है और फिर 8-10 घंटे तक इसको ढककर रख देना है अब आपको चुकंदर को उबाल लेना है औप फिर मिक्सर में अदरक और हरी मिर्च, नमक को डालकर मिक्स कर लेना है और फिर पीस लेना है. अब आपको इसको पहले वाले बैटर में मिला देना है. अब आपको गैस पर तवे को रखना है और फिर  मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख देना है इसमें तैयार किया हुआ बैटर भी आपको डाल देना है, इसको दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक आपको पकाना है. अब आपका चुकंदर डोसा बनकर तैयार है. 
 

इसे भी पढ़ें:  इस सर्दियों में घर पर बच्चों के लिए बनाएं गरमा-गरम मूली और चावल की पूड़ियां

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Beetroot dosabeetroot dosa benefitsbeetroot dosa recipe

Trending news

बंगाल: वोटर लिस्ट संशोधन से ठीक पहले BLO रहस्यमय तरीके से लापता, घर पर मिले ID कार्ड
BLO
बंगाल: वोटर लिस्ट संशोधन से ठीक पहले BLO रहस्यमय तरीके से लापता, घर पर मिले ID कार्ड
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'