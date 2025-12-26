Advertisement
सर्दियों में सेहत और स्वाद का डबल डोज पाने के लिए घर पर बनाएं चुकंदर का हलवा, सिंपल तरीके से बनकर हो जाएगी तैयार

Beetroot Halwa Recipe: चुकंदर आपकी सेहत के लिए कफी ज्यादा फायदेमंद होता है आज आपको बताते हैं आप कैसे इससे हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं.

 

Dec 26, 2025, 06:26 AM IST
Beetroot Halwa Recipe: सर्दियों के मौसम में अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. गलत खान-पान से कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. अधिकतर लोग बाहर का इतना सारी गलत चीजें खा लेते हैं,कि इसका सीधा बुरा असर आपकी हेल्थ पर देखने को मिलता है अगर आप इस मौसम में खुद को फिट रखना चाहती हैं, तो आप चुकंदर का हलवा घर पर बनाकर खा सकती है, सर्दियों में सेहत और स्वाद का डबल डोज पाने के लिए ये हवला फायदेमंद माना जाता है. ये आपको कई तरीके से हेल्दी रखने की कोशिश करता है. इसको खाने के बाद आपके आस-पास बीमारियां नहीं भटकेंगी. इसको बनाना काफी ज्यादा आसाना होता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है. अगर आप भी घर पर बनाने की सोच रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं नोट कर लें रेसिपी.
 

चुकंदर का हलवा बनाने की सामग्री

अगर आप चुकंदर का हलवा बनाना चाहते हैं, तो आपको चुकंदर, घी, दूध, चीनी या गुड़, इलायची पाउडर, मेवे इन चीजों की जरूरत होती है.
 

चुकंदर का हलवा बनाने की विधि

चुकंदर का हलवा घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कड़ाही लेनी है और फिर उसके बाद आपको चुकंदर को कद्दूकस कर लेना है और फिर इसमें तेल को डाल देना है और फिर  5-7 मिनट तक भून लेना है अब आपको नरम होने के बाद दूध को डाल देना है और फिर पकने के बाद बीच-बीच में फिर से इसको चलाते रहना है अब आपको इसमें चीनी या गुड़ को डाल देना है और फिर से इसको पकाना है इसमें ऊपर से इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे को भी मिला देना है घी को भी आपको ऊपर से डाल देना है और इसको चलाते रहना है अब आपका चुकंदर का हलवा बनकर तैयार है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद भी आएगा.
 

